Olympia 2026: Kärnten könnte Steiermark unterstützen

LH Kaiser bietet Gespräche über gemeinsame Bewerbung um Olympische Winterspiele 2026 und Paralympics an: Kärnten ist bereit, könnten uns mit Infrastruktur und Know-how beteiligen

Klagenfurt (OTS/LPD) - Kärnten könnte die Olympia-Bewerbung der Steiermark mit den Städten Graz und Schladming für die Winterspiele 2026 und die Paralympics 2026 unterstützen. Das gibt Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser heute, Mittwoch, bekannt. Kaiser bietet den politischen und sportlichen Entscheidungsträgern der Steiermark wie auch im Bund entsprechend rasch zu führende Gespräche an.

„Wir könnten mit unserer Infrastruktur, unserem Know-how und unserem Sportnetzwerk viel Positives für eine erfolgreiche gemeinsame Bewerbung beisteuern“, verweist Kaiser beispielsweise auf das Olympiazentrum Kärnten, die Weltcuppisten in Bad Kleinkirchheim, das alpine ÖSV-Trainingszentrum in der Innerkrems, die Villacher Alpenarena und natürlich auf die beiden Eishockeyhochburgen Klagenfurt und Villach, die in den nächsten Jahren um- und ausgebaut werden. „Olympische Eishockeyspiele in der Wörtherseearena wären nur ein mögliches Highlight. Dass wir das können, haben wir mit den Freiluft-Derbys vor 30.000 Zuschauern bewiesen“, so Kaiser.

„Eine gemeinsame Bewerbung würde nicht nur der sportlichen Grundintention der Olympischen Idee entsprechen, gemeinsam wären sowohl eine Bewerbung als auch eine Austragung von Olympischen Spielen und Paralympics leichter zu schultern“, ist Kaiser überzeugt. Zudem würde eine gemeinsame Bewerbung auch der seitens der Steiermark geäußerten Intention von Spielen abseits von ineffizienter Gigantonomie entsprechen. Der Kärntner Landeshauptmann kündigt dazu eine sofortige Kontaktaufnahme mit politisch und sportlich Verantwortlichen in der Steiermark sowie im Bund an.

