Stefan Wimmer neuer Personalverantwortlicher bei ACREDIA Versicherung

Marktführende Kreditversicherung hat seit Jänner 2018 einen neuen Leiter für den Bereich „Human Resources & Organisation“.

Mit Stefan Wimmer haben wir eine juristisch versierte Führungskraft, die nicht nur fachlich sondern auch sozial höchst kompetent ist Karolina Offterdinger, Vorständin von Acredia Versicherung AG

Wien (OTS) - Beim führenden heimischen Kreditversicherer ACREDIA gibt es einen neuen Leiter des Bereiches „Human Resources & Organisation“. Der Bereich, den Stefan Wimmer seit Jänner 2018 verantwortet, umfasst neben dem Personalwesen auch das Enterprise Project Portfolio Management, die Organisationsentwicklung und das Wissensmanagement sowie das Beschaffungs- und Facility Management.

Stefan Wimmer (41) war seit 2006 in unterschiedlichen Bereichen bei ACREDIA tätig, zuletzt als Senior Kundenbetreuer Vertrag, und neben Kreditversicherung spezialisiert auf Insolvenzanfechtungs- und Investitionsgüterversicherung. Von 2015 bis zum Antritt seiner neuen Leitungsfunktion war Wimmer auch Vorsitzender im Betriebsrat von ACREDIA und in dieser Funktion auch in den Aufsichtsrat entsandt.

Der Absolvent der Rechtswissenschaften an der Universität Wien folgt auf Patricia Probst, die sich anderen Aufgaben im Unternehmen widmen wird. „ Mit Stefan Wimmer haben wir eine juristisch versierte Führungskraft, die nicht nur fachlich sondern auch sozial höchst kompetent ist “, freut sich Karolina Offterdinger, Vorständin von ACREDIA.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marion Koll, Pressesprecherin Acredia Versicherung AG

Mobil: +43 664 80102 1410, E-Mail: marion.koll @ acredia.at