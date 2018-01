Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

2017: alltours Gruppe steigert Gewinn auf 63 Millionen Euro

Düsseldorf (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/53186/3848134

Die alltours Gruppe war im Geschäftsjahr 2016/2017 erneut hoch profitabel. Mit rund 63 Millionen Euro liegt der Vorsteuergewinn um 12,7 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Alle in- und ausländischen Tochtergesellschaften haben positiv zur erfolgreichen Gesamtbilanz beigetragen; jede von ihnen konnte ihren Überschuss steigern. Allein die Reiseveranstalter alltours und byebye erzielten im vergangenen Geschäftsjahr (1. November 2016 - 31. Oktober 2017) mit 1,66 Millionen Gästen ein Plus von 2,5 Prozent; der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf insgesamt 1,39 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 rechnet die gesamte alltours Gruppe wieder mit Wachstumsraten. Allein alltours und byebye wollen den Umsatz um 5 Prozent und die Teilnehmerzahl um 3 Prozent steigern. Die Reiseveranstalter erwarten in Griechenland das größte Wachstum und in Spanien erstmals über 1 Million Urlauber. Die Türkei verzeichnet für den kommenden Sommer im Vorjahresvergleich zweistellige Buchungszuwächse.

Die alltours Gruppe hat im Geschäftsjahr 2016/2017 (vom 1. November bis zum 31. Oktober) einen Überschuss von rund 63 Millionen Euro vor Steuern (EBT) erzielt. Damit ist das Ergebnis nach Abschreibungen, Rückstellungen und Zinsen im Vorjahresvergleich um 12,7 Prozent abermals deutlich gestiegen. 2015/2016 schloss die in Düsseldorf ansässige Unternehmensgruppe mit einem Vorsteuergewinn von 55,9 Millionen Euro ab.

"Seit Gründung 1974 hat die alltours Gruppe jedes Jahr ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Wie in den vergangenen Jahren, verbleibt der Gewinn vollständig im Unternehmen, fließt in Rücklagen und wird überwiegend für Investitionen aufgewendet. Mit den Mitteln werden vor allem der digitale Wandel und das weitere Wachstum der Gruppe, insbesondere der alltours eigenen Hotelkette allsun, forciert", erklärt alltours Gesellschafter Willi Verhuven. Mit einer Bonuszahlung werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligt.

Alle Tochterunternehmen steigern ihre Gewinne

Alle Tochtergesellschaften im In- und Ausland konnten ihre Gewinne gegenüber dem Vorjahr steigern; jede von ihnen leistete einen positiven Beitrag zur Gesamtbilanz. Zur Gruppe gehören die Reiseveranstalter alltours und byebye, alltours España als Besitzer der allsun Hotels, die Zielgebietsagentur Viajes allsun, die Reisebürokette alltours Reisecenter und der Online-Ableger alltours Reiseportal.

Trotz hoher Investitionen und Abschreibungen haben die allsun Hotels im Berichtszeitraum erneut sehr profitabel gewirtschaftet und deutlich zum positiven Gesamtergebnis beigetragen. Die alltours eigene Hotelkette hat 2016/2017 - wie bereits in den Vorjahren -weiter expandiert und ist ab kommendem Sommer erstmals mit zwei Ferienanlagen auf der Insel Kreta vertreten; Griechenland hat sich zum zweitwichtigsten Ziel für alltours entwickelt und dem Reiseveranstalter im letzten Sommer einen Zuwachs bei Umsatz und Gästen von rund 30 Prozent beschert. Insgesamt betreibt allsun 34 Hotels, davon in Spanien 26 auf Mallorca und 6 auf den Kanaren. Alle allsun Hotels werden exklusiv von den Reiseveranstaltern der alltours Gruppe angeboten.

Zuwächse bei Umsatz und Gästen im Reiseveranstaltergeschäft

Bei den Reiseveranstaltern der alltours Gruppe, alltours und byebye, haben im Berichtsjahr insgesamt 1,66 Millionen Gäste aus den Quellmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande ihren Urlaub gebucht: ein Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,62 Millionen). Der Umsatz ist um 4,5 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 1,33 Milliarden Euro). Zur positiven Entwicklung besonders stark beigetragen haben Spanien und Griechenland.

"In einem für die Touristik überaus herausfordernden Jahr haben alle zur alltours Gruppe gehörenden Gesellschaften erneut sehr profitabel gewirtschaftet. Der Rekordgewinn des Vorjahres konnte noch einmal deutlich übertroffen werden. Mit diesem Ergebnis hat das Unternehmen seine Marktposition gefestigt. Das Vertrauen unserer Kunden in die Marke alltours mit ihrem hohen Bekanntheitsgrad zahlt sich gerade in schwierigen Zeiten aus", konstatiert Willi Verhuven. Im Reiseveranstaltergeschäft zählt die Marke alltours mit einer Bekanntheit von 94 Prozent laut der Gesellschaft für Konsumforschung zur europäischen Spitze. "Die klassische Pauschalreise der Marke alltours mit ihrem ausgesprochen guten Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich in diesem schwierigen Umfeld besonders bewährt. Und gerade nach den Turbulenzen des vergangenen Jahres rechnen wir für 2017/2018 wieder mit einem klaren Trend zur Pauschalreise mit all ihren Vorteilen - Sicherheit, Planbarkeit, Verlässlichkeit... Zusätzlich wird das Vertrauen der Kunden in starke Veranstaltermarken wie alltours die Nachfrage nach Exklusivprodukten weiter beflügeln", sagt Verhuven.

Gut aufgestellt und mit ambitionierten Wachstumszielen ins neue Jahr

Im Touristikjahr 2017/2018 werden die Reiseveranstalter der alltours Gruppe ihr Wachstum in allen Quellmärkten und über alle Zielgebiete fortsetzen. alltours und byebye planen eine Umsatzsteigerung von 5 Prozent und ein Gästeplus von 3 Prozent. Zuwächse sollen in allen Destinationen erzielt werden. Die laufende Wintersaison übertrifft alle Erwartungen und auch für den kommenden Sommer liegen die Buchungen derzeit weit über Plan. Als Ganzjahresziele sehr beliebt, erfreuen sich Mallorca und die Kanarischen Inseln erneut einer kräftigen Nachfrage. Insgesamt erwartet alltours im größten und wichtigsten Ziel Spanien dieses Jahr erstmals mehr als 1 Million Gäste. Bei den alltours Kunden steht auch Griechenland weiterhin hoch im Kurs und wird mit einem deutlich größeren Angebot an Exklusivhotels im laufenden Geschäftsjahr erneut wesentlich zum Wachstum beitragen. Auch die Türkei verzeichnet für die kommende Sommersaison im Vergleich zum Vorjahr zweistellige Buchungszuwächse.

"Wir glauben, dass sich die Türkei mit ihren qualitativ hochwertigen Hotels und günstigen Preisen als beliebte Urlaubsdestination wieder erholen wird. Darüber hinaus werden auch Ägypten und Tunesien immer stärker nachgefragt", so Markus Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung von alltours flugreisen. Seiner Meinung nach ist der Reiseveranstalter mit dem zuletzt massiv ausgebauten Programm, dem neuen alltours Katalogkonzept, der im letzten Jahr eingeführten IT-Technologie sowie der kompletten Neuausrichtung der Marke byebye für das weitere Wachstum optimal gerüstet: "Die Chancen, dass wir unsere ambitionierten Wachstumsziele für dieses Jahr erreichen oder gar übertreffen, stehen mehr als gut", erklärt Daldrup.

Über alltours

alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7 Millionen Gästen in 2016 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.

Rückfragen & Kontakt:

Goran Goic

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 211 5427-7400

E-Mail: goran.goic @ alltours.de



Alexandra Hoffmann

Pressereferentin

Telefon: +49 211 5427-7401

E-Mail: alexandra.hoffmann @ alltours.de