Kettenpflicht auf zwei Straßenabschnitten in Niederösterreich

Fahrbahnen sind heute überwiegend nass

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L sind heute, Mittwoch, überwiegend salznass und nass bis teilweise trocken. Bei den Splittstrecken sind in höheren Lagen im Waldviertel und Alpenvorland matschige bis gestreute Schneefahrbahnen vorzufinden. An exponierten Stellen kommt es abschnittsweise zur Glättebildung durch überfrierende Nässe. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht besteht heute für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 21 Ochsattel und für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen auf der L 175 Trattenbach bis Landesgrenze.

Im Raum Gloggnitz, Gutenstein, Hollabrunn, Amstetten, Blindenmarkt und Dobersberg kommt es abschnittsweise zu Sichtbehinderungen durch Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Meter.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -3 Grad, gemessen in Aspang und Gaming, und + 6 Grad in Amstetten.

Neuschnee gibt es nur im Industrieviertel, bis 4 Zentimeter (Gloggnitz).

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Telefon 02742/9005-60262, E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse