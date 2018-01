Erfahrene PostgreSQL-Community-Mitglieder von EnterpriseDB präsentieren auf dem FOSDEM PGDay 2018

London (ots/PRNewswire) - EnterpriseDB® (EDB(TM)), das Datenbankplattform-Unternehmen für digitale Geschäftstätigkeit, gab heute bekannt, dass zwei erfahrene Mitglieder der PostgreSQL-Community aus den technischen Reihen des Unternehmens Präsentationen auf dem FOSDEM PGDay 2018 halten werden, der am 2. und 3. Februar 2018 in Brüssel (Belgien) stattfindet. Dabei handelt es sich um Bruce Momjian, Senior Datenbankarchitekt, Mitbegründer und Mitglied des Kernteams der PostgreSQL Global Development Group, und Andres Freund, Senior Datenbankarchitekt und Hauptbeitragender der PostgreSQL Community.

Der FOSDEM PGDay 2018 ist eine zweitägige PostgreSQL-Konferenz im Brüsseler Marriott Hotel in Verbindung mit FOSDEM, einer großen vom 3. bis 4. Februar 2018 stattfindenden Veranstaltung, die den Einsatz von Open-Source-Software fördert.

EDB-Ingenieure nehmen regelmäßig an Community-Veranstaltungen weltweit teil und organisieren und liefern Expertenwissen und Anleitung zum Einsatz von PostgreSQL für die Verwaltung und Transformation von Unternehmensdaten. Als Hauptförderer des PostgreSQL-Projekts beteiligt sich EDB jedes Jahr an Dutzenden von Open-Source-PostgreSQL-Veranstaltungen und arbeitet daran, das Bewusstsein für das Open-Source-Projekt auf der ganzen Welt zu schärfen.

Bruce Momjian wird am Freitag, den 2. Februar, um 11:30 Uhr seinen Vortrag mit dem Titel Unlocking the Postgres Lock Manager vorstellen. Momjian wird alle Aspekte zum Sperren in Postgres untersuchen, da dies eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung einer hohen Nebenläufigkeit für jede Datenbank spielt.

Andres Freund wird am Samstag, den 3. Februar um 14.00 Uhr seinen Vortrag mit dem Titel JITing PostgreSQL using LLVM halten. Er wird sich darauf konzentrieren, die Effizienz der Abfrageausführung zu erhöhen, indem Just-in-Time (JIT)-Teile von Abfragen kompiliert werden. Freund wird ein aktuelles Projekt behandeln, das LLVM für die Ausführung von JIT in zwei Hauptteilen der Abfrageausführung verwendet: Ausdrucksauswertung (WHERE-Klausel, Aggregate, GROUP BY-Klauseln usw.) und Tupel-Deformierung (Konvertierung von Tupel-Templates in eine effizientere zugängliche In-Memory-Darstellung).

