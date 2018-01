Grüne/Holub: Kärntner Bevölkerung vor unzumutbaren Belastungen bei GTI-Treffen schützen

LR Holub – Lärmgutachten bestätigt hohe Belastung für Anrainerinnen und Anrainer

Klagenfurt (OTS) - Bei einem Treffen mit der Bürgerinitiative „Pro Selpritsch“ konnte Umweltreferent Rolf Holub heute, Dienstag, die Problematiken rund um das jährlich stattfindende GTI-Treffen erörtern.



Gerade die zur Tradition gewordenen Vor- und Nachtreffen würden die Belastung der heimischen Bevölkerung weiter stark erhöhen. An bis zu 60 Tagen seien die Anrainerinnen und Anrainer daher der hohen Lärmbelastung ausgesetzt: „Das geht eindeutig auf Kosten der Lebensqualität der Kärntnerinnen und Kärntner. Hier ist in aller erster Linie die heimische Bevölkerung zu schützen“, stellt Holub klar.



Man habe bereits im letzten Jahr mit verstärkten Kontrollen gemeinsam mit der Exekutive für mehr Sicherheit und weniger Lärmbelästigung sorgen können, so Holub. Diese Bemühungen sollen in diesem Jahr noch verstärkt werden. Dringend seien für die betreffenden Tagen ein Verkehrskonzept zu erstellen, die Hot-Spots der Tankstellenbereiche in Selpritsch und Keutschach durch mehr Exekutive in den Griff zu bekommen und vor allem die „Vor- und Nachtreffen“ einzudämmen. LR Holub rät dringend, hier auch auf die Erfahrungen der Bürgerinitiative zurückzugreifen, „die mir heute bereits eine Reihe von Vorschlägen zur Verkehrsberuhigung vorgestellt haben“.



Da mittlerweile zum Teil auch der örtliche Qualitätstourismus über den „Ausnahmezustand“ klagt, fordert Holub die Tourismusverantwortlichen auf, sich hier für einen nachhaltigen Tourismus an den Kärntner Seen stark zu machen. Insgesamt müssten ehrlicherweise auch die Kosten für die Allgemeinheit dem Nutzen einiger weniger (Tankstellen, lokaler Handel, Hotellerie mit Investitionsrückstand) gegenübergestellt werden.



Holub drückt seine Hoffnung aus, dass der am Mittwoch stattfindende „Runde Tisch“ in der Kärntner Landesregierung dazu führt, dass die verantwortlichen Referenten eine für die lokale Bevölkerung erträgliche Lösung erarbeiten.



„Mein besonderer Dank gilt vorerst auch meinem Kollegen LR Darmann, der aufgrund des von mir einberufenen „Runden Tisches“ im Juli die Strafen für einzelne Delikte der GTI-Rowdys erhöht hat.“ so Holub abschließend.



(SCHLUSS)





Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Kärnten

Sterneckstraße 19

9020 Klagenfurt/Celovec