NEOS NÖ: "Rücktritt von FPÖ Spitzenkandidat unumgänglich"

Spitzenkandidatin Collini nach Falter-Bericht schockiert

St. Pölten/Wien (OTS) - Schockiert reagiert NEOS Spitzenkandidatin Indra Collini auf die heute veröffentlichten Vorwürfe um Liedergut der Burschenschaft von FPÖ Spitzenkanidat Udo Landbauer. „Sollten sich diese bestätigen, bleibt Landbauer als einzige Konsequenz der Rücktritt. Dieser Stil und diese Geisteshaltung haben in Niederösterreich und vor allem in der nächsten Landesregierung keinen Platz“, so Collini. Verschärft werde die Situation durch die nur noch in Oberösterreich und Niederösterreich bestehende Proporzregierung, wodurch die FPÖ in der nächsten Landesregierung ein Regierungsmitglied stellen wird.



„Ein Regierungsmitglied mit dieser Geisteshaltung ist für unser Bundesland besonders bedrohlich. Was Niederösterreich braucht, ist ein klares Bekenntnis zu mehr Freiheit und Rechtsstaatlichkeit“, erklärt die pinke Spitzenkandidatin. Eine Stimme für die Bürger_innenbewegung am 28.1. sei eine Stimme „gegen ewiggestriges und nationalistisches Gedankengut und eine Stimme für mehr Freiheit“, so Collini abschließend.



