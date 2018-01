Wiens Bürgermeister Häupl schließt Volksbefragung zu Mietrecht nicht aus

Wien (OTS/RK) - Ein faires Mietrecht sei vor allem in Städten mit hohem MieterInnen-Anteil „eine wichtige sozialpolitische Frage“, hat Bürgermeister Michael Häupl heute, Dienstag, vor JournalistInnen erneut klargestellt. Sollte die Bundesregierung die Novelle des Mietrechts weiter auf die lange Bank schieben, kann sich Häupl auch die Initiierung einer Volksbefragung zum Thema vorstellen. Ausgaben für das Wohnen seien ausschlaggebend dafür, ob sich auch weniger gut verdienende Menschen das Leben in der Stadt leisten könnten. Der Gefahr stark steigender Mieten wie zum Beispiel in London oder Berlin müsse man in Wien und anderen österreichischen Städten entgegenwirken – unter anderem mit einer gesetzlich geregelten Deckelung von Zuschlägen, die VermieterInnen verlangen dürfen. (Schluss) ato

