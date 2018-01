ORF SPORT + mit Vereidigung und Verabschiedung der österreichischen Olympia-Mannschaft

Weiters am 24. Jänner: ÖOC-Pressekonferenz, Nations-League-Auslosung, Olympia-Farewell und Handball-EM

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 24. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Vereidigung und Verabschiedung der österreichischen Olympia-Mannschaft um 11.30 Uhr, von der Auslosung der Nations League 2018 um 12.15 Uhr, von der OÖC-Pressekonferenz zur Einkleidung mit alpinen Sportlerinnen und Sportlern um 14.00 Uhr, vom „Olympia-Farewell 2018 – Blue Carpet“ um 17.30 Uhr sowie von den Handball-EM-Spielen Mazedonien – Dänemark (18.10 Uhr) und Deutschland – Spanien (20.15 Uhr), das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 und 18.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Herren-Slalom in Schladming um 22.15 Uhr.

Am 24. Jänner wird das rot-weiß-rote Team für die Olympischen Spiele 2018 von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Hofburg vereidigt und verabschiedet.

Reporterin ist Karoline Zobernig.

In Lausanne wird am 24. Jänner die UEFA Nations League 2018 ausgelost. Österreich ist in Liga B zusammen mit Wales, Russland und der Slowakei in Topf 1. Die Gegner in der Dreiergruppe kommen aus Topf 2 (Schweden, Ukraine, Irland, Bosnien und Herzegowina) und Topf 3 (Nordirland, Dänemark, Tschechische Republik, Türkei).

Reporter ist Thomas Österle.

Die Pressekonferenz des ÖOC zur Einkleidung mit alpinen Sportlerinnen und Sportlern überträgt ORF SPORT + am 24. Jänner live aus Wien. Kommentator ist Michael Bacher.

Ebenfalls live zu sehen in ORF SPORT + ist am 24. Jänner das „Olympia-Farewell 2018 – Blue Carpet“.

Das Farewell moderiert Rainer Pariasek, den Blue Carpet moderieren Rainer Pariasek und Karoline Zobernig.

ORF SPORT + hat die Handball-Europameisterschaft vom 12. bis 28. Jänner live im Programm. Am 24. Jänner sind die Spiele Mazedonien – Dänemark und Deutschland – Spanien live zu sehen.

Kommentatorin ist Ulrike Schwarz, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 23. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at