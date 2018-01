Bankanschlussraub: Fahndung nach unbekanntem Täter

Wien (OTS) - Am 14.11.2017 behob kurz vor Mittag ein 82-jähriger Mann bei einem Bankomat am Keplerplatz (10. Bezirk) Bargeld. Der Täter dürfte den Mann hierbei beobachtet haben. Am Nachhauseweg, kurz vor Erreichen seines Wohnhauses, wurde das Opfer gegen 12:10 Uhr von dem Täter schließlich auf der Straße überfallen. Der männliche Räuber griff gezielt nach dem Bargeld und ergriff die Flucht, das Opfer erlitt einen Schock. Durch eine Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden. Die LPD Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung des Lichtbildes. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten.

Hintergrund: Überfälle können sich auch nach Erledigung des Bankgeschäftes ereignen. Um sich vor diesen so genannten „Bankanschlussrauben“, das heißt von Raubüberfällen nach Abwicklung von Bankgeschäften, zu schützen, ist vor allem in der unmittelbaren Umgebung der Bank, aber auch vor und im eigenen Wohnbereich besondere Vorsicht geboten.

Empfehlung der Kriminalprävention:

• Straßenräuber wollen unerkannt bleiben. Beobachten Sie deshalb vor dem Betreten des Geldinstitutes aufmerksam die Umgebung nach verdächtigen Personen.

• Fordern Sie in der Bank die sogenannte Diskretzone oder die Ausbezahlung von Bargeldbeträgen in einem separaten Raum ein.

• Beheben Sie anstatt großer Geldbeträge lieber mehrmals kleinere Bargeldmengen.

• Nehmen Sie nach Möglichkeit für die Abwicklung von Bankgeschäften eine Begleitperson mit oder lassen Sie sich von einem Taxi oder Bekannten nach dem Bankgeschäft nach Hause bringen.

• Beobachten Sie am nach Hause Weg aufmerksam die Umgebung.

• Seien Sie besonders vorsichtig bei der Behebung von Bargeld an Bankomaten. Nutzen sie, wenn möglich, einen Geldausgabeautomaten im Foyer der Bank.

• Nutzen Sie die Möglichkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. • Halten Sie auch zu Hause den Bargeldbetrag niedrig.

