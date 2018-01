Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Dixieland-Jazz in Baden bis zu den Tonkünstlern in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 25. Jänner, spielt das siebenköpfige Ensemble The Dixie Hats ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden Dixieland- und New-Orleans-Jazz aus der Feder von King Oliver, Fats Waller, Louis Armstrong u. a. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Jazz steht in Baden demnächst auch noch an zwei weiteren Terminen im Mittelpunkt: Am Donnerstag, 25. Jänner, bringt die Helmut Schwarzer Connection ab 19 Uhr im Café Central modernen Mainstream-Jazz zu Gehör (Eintritt: freie Spende; Platzreservierungen unter 0680/2004508), und am Freitag, 26. Jänner, spielen die Vienna Hot Dixxies ab 19.30 Uhr im Hotel At the Park Jazz, Swing, Latin, Bebop und Pop in zeitgemäßer Form. Nähere Informationen unter 0699/10311726, Helmut Schwarzer, und e-mail pja @ projazz.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten kommt es am Donnerstag, 25. Jänner, ab 19.30 Uhr zur Niederösterreich-Premiere von „Paris. New York. Alteiselfing“, einem grenzüberschreitenden Musikkabarett von Hannes Ringlstetter und Band. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080 600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 25. Jänner, bringt die Gruppe Schmidhammer unter dem Titel „Wir brennen“ ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf eine Mischung aus Pop-Rock und Dialekt-Texten auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com. Am Donnerstag, 25. Jänner, ist auch ab 15 Uhr im Rahmen des „Kinderklangbogens“ im Arbeiterkammer-Saal in Mödling Toni Knittels Familienkonzert-Programm „Bluatschink Zauberwesen" zu hören. Nähere Informationen und Karten beim Kulturreferat der Stadt Mödling unter 02236/400-103 und e-mail herbert.wimmer @ moedling.at.

In der Redbox im Haus der Jugend in Mödling wiederum wird am Freitag, 26. Jänner, ab 20 Uhr mit dem aktuellen Album „Spot“ und seinem Mix aus traditionellem Material, afroamerikanischen Einflüssen und elektronischem Sound „25 Jahre Attwenger" gefeiert. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Jugend unter 02236/866363, e-mail redbox @ hausderjugend.at und http://redbox-moedling.at.

Am Freitag, 26. Jänner, präsentiert sich Andy Lee Lang im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf mit Songs von Roy Orbison, Chuck Berry, Pat Boone, Bill Haley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis etc. als „Botschafter des Rock’n’Roll“. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten gehört die Bühne am Freitag, 26. Jänner, ab 21.30 Uhr Ant Antic featuring DJ Lichtfels, elektronischer Tanzmusik und Contemporary R&B. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Samstag, 27. Jänner, geht ab 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt der Kulturszene Kottingbrunn die Niederösterreich-Premiere des Konzerts „Hunger auf großes Gefühl“ von Evelyn Ruzicka über die Bühne, bei der die Oberösterreicherin erstmals ihre eigenen deutschsprachigen Chansons singt. Nähere Informationen und Karten bei der Kulturszene Kottingbrunn unter 02252/74383 und e-mail office @ kulturszene.at.

In der Bodega Lopez in Mödling findet am Samstag, 27. Jänner, ab 19.30 Uhr eine Jazz- und Soul-Jam-Session mit dem venezolanischen Gitarristen Alfredo Garcia Navas & Friends statt. Nähere Informationen und Reservierungen unter 02236/205836 und e-mail info @ bodega-lopez.com.

Am Sonntag, 28. Jänner, folgt in Mödling eine Klavier-Kabarett-Matinee mit Roman Seeliger, der ab 11 Uhr im Museum im Thonetschlössl „Illusionen mit 99 oder Der Versuch der alten Dame" präsentiert. Nähere Informationen und Karten unter 02236/24159 und e-mail museum.moedling @ tele2.at.

Ebenfalls am Sonntag, 28. Jänner, spielen Die Strottern, Klemens Lendl und David Müller, bei einem „Lazy Sunday“ auf Schloss Wolkersdorf auf und transformieren ab 11 Uhr das Wienerlied in eine zeitgemäße Form. Nähere Informationen und Karten beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0664/331 23 72, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.at.

Schließlich bringt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Lorenzo Viotti am Montag, 29. Jänner, ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten Erich Wolfgang Korngolds symphonische Ouvertüre „Sursum corda!“ op. 13 und Gustav Mahlers Symphonie Nr. 4 G-Dur zur Aufführung; Solistin ist die aus der Schweiz stammende Sopranistin Marysol Schalit. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

