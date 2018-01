AVISO 25.1.: Spatenstich für neue Volksschulklassen in der Schüttaustraße

Wien (OTS) - In der Schüttaustraße 42 in Wien-Donaustadt soll bis kommenden August ein neues Schulgebäude mit fünf Volksschulklassen entstehen. Der Neubau wird barrierefrei an ein bestehendes Schulgebäude angebunden, das aufgrund seiner hochwertigen Architektur unter Denkmalschutz steht.

Kommenden Donnerstag, den 25.1., nehmen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak den Spatenstich dafür vor.

Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Film- und Fototermin herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Spatenstich für neue Volksschulklassen in der Schüttaustraße Zeit: Donnerstag, 25.1., 11 Uhr

Ort: Schüttaustraße 42, 1220 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Mario Scalet

K wie Scalet e.U.

Unternehmenskommunikation für

WSE Wiener Standortentwicklung GmbH

+43 676 317 94 51

mario.scalet @ wse.at