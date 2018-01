Brigittenau: Konzert im Amtshaus mit Jung-Pianisten

Wien (OTS) - Einmal mehr treten begabte junge Menschen aus der Musikschule Brigittenau bei einem abwechslungsreichen Konzert im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) auf: Am Mittwoch, 24. Jänner, unterhalten junge Pianistinnen und Pianisten das Publikum mit einem anspruchsvollen Programm mit Werken der Klassik und einigen melodiösen „Überraschungen“. Der Klavier-Abend im Festsaal des Amtsgebäudes fängt um 18.30 Uhr an. Ein Eintrittsgeld wird nicht begehrt. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Informationen über sonstige Kultur-Angebote im Amtshaus Brigittenau sind beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau zu erfragen: Telefon 4000/20 110. Kontaktaufnahme per E-Mail: post @ bv20.wien.gv.at.

