Grippesaison: 309 Kinder dank Wiener Kinderärzteinitiative an erstem Wochenende behandelt

Steinhart: „Ärztinnen und Ärzte stehen für Verlängerung des Wochenendangebots zur Verfügung"

Wien (OTS) - Die Grippewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu. In Wien wird darauf mit verlängerten Ordinationszeiten am Wochenende reagiert: Drei Kinderärzte hatten am letzten Samstag und Sonntag in der Zeit von 10.00 bis 15.00 ihre Ordinationen geöffnet. Das neue Angebot wurde von den kleinen Patientinnen und Patienten und ihren Familien sehr gut in Anspruch genommen. ****

„Die offenen Kinderarztordinationen ersparten Eltern und ihren Kindern die oftmals langen Wartezeiten in den Spitalsambulanzen“, zeigt sich auch der Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Johannes Steinhart, erfreut. Für ihn ist die Initiative ein wichtiger Einsatz der Ärztinnen und Ärzte: Denn besonders Kinder und Jugendliche sind während der Grippe-und Erkältungszeit betroffen. Da die Kinder nach den Weihnachtsferien wieder in den Schulen und Kindergärten zusammenkommen, ist das Ansteckungsrisiko besonders hoch.

Das neue Modell, das die Wiener Ärztekammer gemeinsam mit Stadt Wien und der Wiener Gebietskrankenkasse initiiert hat, ist derzeit auf zehn Wochen begrenzt. Nächstes Wochenende haben Kinderärzte in Wien Ottakring, Donaustadt und Liesing geöffnet. Die genauen Adressen sind auf der Homepage der Wiener Ärztekammer unter dem Link

http://www.aekwien.at/-/grippezeit-kinderversorgung abrufbar.

Außerdem gibt der Ärztefunkdienst unter der Telefonnummer 141 Auskunft und hilft auch bei medizinischen Fragen weiter.

Für Steinhart zeigt bereits das erste Wochenende mit mehr als 300 Patienten die Notwendigkeit eines solchen Angebots für die Kinder in Wien, und auch das Feedback der Kinderärzte ist durchwegs positiv:

"Es wären sofort weitere Kolleginnen und Kollegen bereit, bei der Initiative mitzumachen, auch über die zehn Wochen hinaus,“ so Steinhart, der ankündigt: „Wir Ärztinnen und Ärzte stehen hier für eine Verlängerung des Wochenendangebots gerne zur Verfügung." (lld)

