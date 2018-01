Namirial erreicht erneut Spitzenbewertung in Aragon Research Globe Report for Digital Transaction Management

Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) - Wie Namirial (https://www.namirial.com/it/) heute bekanntgab, ist es im Aragon Research "Digital Transaction Management Globe" (DTM) Report 2018 erneut als einer der globalen Leader positioniert und belegt einen der ersten vier Plätze für elektronische Signaturen und Vertrauensdienste.

Im Aragon Research Report ist zu lesen: "Namirial hat sein Leistungsportfolio im Bereich DTM mit eSignAnyWhere und LiveID weiter ausgebaut. Diese ermöglicht DTM-Transaktionen über PC und Mobilgeräte mit Live-Videochat. Diese Merkmale sind einzigartig unter den Marktteilnehmern."

Luigi Tomasini, CEO von Namirial, kommentierte: "Wir freuen uns über die Positionierung als Leader für DTM im zweiten Jahr in Folge. Mit eSignAnyWhere, unseren anderen Vertrauensdiensten und jetzt unserer einzigartigen Echtzeit-Signaturlösung LiveID sind unsere Kunden in der Lage, ihre papierbasierten Prozesse abzulösen, ihre organisatorische Effizienz zu verbessern und die Compliance mit globalen eKYC- und AML-Bestimmungen sicherzustellen. Außerdem können sie ein persönliches Benutzererlebnis bieten, indem sie Kunden und Sachbearbeiter in Echtzeit zusammenbringen, um Dokumente zu unterschreiben und Kaufprozesse sofort durchzuführen."

"In der digitalen Geschäftswelt kommt es auf Schnelligkeit und Flexibilität an", meint Jim Lundy, CEO, Lead Analyst, Aragon Research. "Unternehmen, die das komplette Funktionsspektrum an elektronischen und biometrischen digitalen Signaturen benötigen und gleichzeitig ein personalisiertes Benutzererlebnis bieten wollen, sollten sich Namirial anschauen. Viele Branchen legen immer mehr Wert darauf, einen personalisierten, zwischenmenschlichen Service kombiniert mit zeitnaher Transaktionsabwicklung anzubieten."

Weitere Informationen zu Namirial's DTM-Lösungen und Vertrauensdiensten finden Sie unter http://www.namirial.com/it.

Informationen zu Aragon Research

Die Forschungspublikationen von Aragon geben die Ansichten von Aragon Research und dessen Forschungsbereich wieder und sind nicht als objektive Fakten zu verstehen. Aragon Research bietet seine Forschungspublikationen und die darin enthaltenen Informationen in "der vorliegenden Form" ohne jegliche Garantie an.

Informationen zu Namirial

Namirial ist ein Software- und Service-Unternehmen sowie ein Vertrauensdienstanbieter, der Vertrauensdienste wie E-Signaturen, Zeitstempel, registrierte E-Mails, elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung für mehr als 500.000 Kunden anbietet.

http://www.namirial.com/it

