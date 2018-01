MATRIX ICO generierte 13.227,5 ETHs für 50 Millionen Tokens

Singapur (ots/PRNewswire) - "Wir machen Smart Contracts für jeden zugänglich", sagte Steve Deng, leitender KI-Wissenschaftler bei MATRIX, auf einer Blockchain-Konferenz in Hongkong am 16. Januar -nur einen Tag bevor MATRIX bekannt hab, dass das ICO 13.227,5 ETHs in die Kassen spülte und somit ein voller Erfolg war.

Offiziell wurde das Blockchain-Startup im September 2016 mit einem Marktwert von 360 Millionen USD gestartet und hat sich zum Ziel gesetzt, unter die Top 100 der globalen Kryptowährungen zu kommen. Investoren fühlen sich offensichtlich angezogen und gewinnen an Sicherheit.

Als Deng mit seinem Team in dem weltweiten KI-Wettbewerb für Pascal und COCO den 1. Preis gewann, hat der Tsinghua-Professor sicherlich nicht erwartet, wie künstliche Intelligenz die Zukunft der Blockchain bestimmen wird. Sein Team konzentriert sich auf Bayessche Algorithmen, die auf tief gehendem Lernen basieren, und er war bereits Hauptuntersuchungsleiter verschiedener Forschungsprojekte auf nationaler Ebene. Zurzeit ist er verantwortlich für die Entwicklung eines maschinellen Lernverfahrens für MATRIX.

Mit einer Fusion von Blockchain- und KI-Technologie hat MATRIX eine revolutionäre Blockchain-3.0-Kryptowährungslösung ermöglicht, die für eine beträchtliche Steigerung der Übertragungsgeschwindigkeit sorgt, Anwendern eine natürliche Sprachverarbeitung (NLP) ermöglicht, die Sicherheit bei Smart Contracts verbessert und Mining-Aktivitäten von universellem Wert nutzt.

"Das Bitcoin-Mining verbraucht 17 % der weltweiten Rechenleistung. Diese Hash-Berechnungen sind reine Verschwendung für die Menschheit." Das MATRIX-Team möchte den Status quo herausfordern. Zum Team gehören branchenführende Fachleute wie Bill Li (leitender Netzwerkarchitekt), Ethan Tian (leitender FuE-Ingenieur) und Tim Shi (leitender Chip-Forscher), die ein neues Bayessches Mining-System erfinden. Diese Mining-Aktivitäten werden medizinische Diagnosen, komplexe Finanzmodelle, Verhaltenserkennung und andere nicht-kryptografische Szenarien unterstützen, die beträchtliche Rechenleistung erfordern.

Owen Tao, Geschäftsführer von MATRIX mit einem Doppeldiplom in Physik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Peking, erwähnte auf derselben Konferenz, dass MATRIX ein Open-Source-Ökosystem mit einer klaren Roadmap ist. "Die Infrastruktur und private Chain werden im September 2018 und die Mining-Möglichkeit und Big-Data-Anwendungen im März 2020 einsatzbereit sein", kommentierte er. "Dies hat großen Einfluss auf Kredit-/Medizin-/Energie-/Finanzsektoren und intelligente Städte."

Fakten zu MATRIX ICO:

MATRIX ICO endete am 17. Januar um 3:07:02 (UTC).

Insgesamt wurden 13.227,5 ETHs in 212 Transaktionen verkauft.

MATRIX ICO Coin-Investor: 3.888 Transaktionen

MATRIX ICO Benutzerdaten: Registrierte Benutzer: 69.543; aktive Benutzer: 60.924; KYC-Benutzer: 22.926.

Informationen zu Matrix

MATRIX soll die neue Blockchain-Generation werden und nutzt neuste KI-Techniken (künstliche Intelligenz), um die Landschaft der Kryptowährungen zu revolutionieren. MATRIX unterscheidet sich von vorherigen Blockchains durch bahnbrechende Technologien zum Aufbau von KI-gestützten autonomen und selbstoptimierenden Blockchain-Netzwerken, die das Multi-Chain-Konzept nutzen und die Entkopplung von Daten- und Kontrollblocks ermöglichen.

