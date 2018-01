Änderung im Management von Aon in Österreich

Wien (OTS) - Michael Kleiter-Bingel (51) hat Aon Österreich im April 2017 verlassen, um sich anderweitig neuen Herausforderungen zu widmen. Herr Kleiter-Bingel war drei Jahre lang CEO der österreichischen Gesellschaft und hat nicht nur zum Gesamterfolg der österreichischen Gesellschaft beigetragen, sondern auch die kürzlich erfolgte Akquisition der VERO Versicherungsmakler GmbH geleitet.

Wir möchten Herrn Kleiter-Bingel für seine Arbeit und alles was er für unsere Gesellschaft geleistet hat danken.

Wie bereits mitgeteilt hat Andrea Guffanti die Leitung von Aon Österreich als CEO übernommen.

Weiters ist seit 1. November 2017 auch Helmut Geil (46), ehemals Geschäftsführer von Aon Benfield, als Geschäftsführer von Aon Österreich auch Mitglied der Geschäftsführung der Aon Holdings Österreich.

Unter der Führung von Andrea Guffanti und Helmut Geil und aufgrund deren breitem Erfahrungsspektrum wird Aon Österreich weiter wachsen und seinen Kunden weiterhin bestmögliche Lösungen anbieten und gleichzeitig die Integration der Betriebe vorantreiben.

Über Aon

Durch den Zusammenschluss mit der VERO Management AG am 19. Jänner 2017 stellt sich Aon, gegründet 1927 als „Jauch und Hübener“, individuell auf die vielschichtigen Anforderungen regionaler Kunden ein und ist mit rund 400 MitarbeiterInnen in 8 Bundesländern in Österreich präsent. Das internationale Know-how, in Verbindung mit lokaler Verankerung, bringt den entscheidenden Mehrwert für Kunden. Mit der gebündelten Erfahrung aus 100 Jahren Branchenführerschaft in Österreich entwickelt Aon Austria robuste Entscheidungsmodelle und moderne Risikolösungen.

Aon ist ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zu den Themen Risiko, Altersversorgung und Gesundheit anbietet. Umfangreiches Wissen über Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage unserer Arbeit. Das Unternehmen beschäftigt heute 50.000 MitarbeiterInnen in 120 Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von rund 12 Mrd. USD.

Weiterführende Informationen unter:

www.aon-austria.at

www.aon.com

Rückfragen & Kontakt:

Eveline Pfneiszl, MSc

Aon Austria | Marketing & Kommunikation

Geiselbergstraße 17 | 1110 Wien | Austria

t +43 5 7800 - 215

eveline.pfneiszl @ aon-austria.at | www.aon-austria.at