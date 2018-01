Marina Hoermanseder verpasst feh und Plenty einen neuen Look

Taschentücher und Haushaltstücher präsentieren sich ab sofort in jenen Designs, mit denen die Top-Designerin die internationalen Fashion Metropolen eroberte.

Wien (OTS) - Nicht nur Stars wie Lady Gaga und Rihanna tragen Marina Hoermanseder, auch für so manches Produktdesign hat die österreichische Star-Designerin ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Neu ist die nun von feh und Plenty gemeinsam gelaunchte Designer Edition. Marina Hoermanseder beweist es wieder mal: Mit ihren unverkennbaren Kollektionen ist sie nicht nur auf den großen Fashion Shows zu Hause, für sie spielt Design in jeder Lebenslage eine Rolle. Deshalb ist Sie genau die richtige Partnerin für feh und Plenty.

Auffallend und stilsicher

Lederriemen und Gürtelschnallen sind das Markenzeichen von Marina Hoermanseder, die besonders beliebten Kasper Flower Bags überzeugen im Gegensatz dazu mit lieblichen Blumenarrangements. Design by Marina Hoermanseder hat also viele Facetten, was sich auch auf der Designer Edition zeigt und feh und Plenty zum perfekten Accessoire für unterwegs und zu Hause macht.

Für jede Handtasche das richtige Päckchen

Von wegen „Wer die Wahl hat, hat die Qual“. Wer feh hat, kann völlig mühelos in jede seiner Handtaschen genau das richtige, farblich wie stilistisch passende Accessoire packen. Vier unterschiedliche Designs der feh Einzelpäckchen machen das möglich.

Trendige Accessoires für Zuhause

Jeder, dem ein schönes Zuhause wichtig ist, kennt das Problem: So manch praktisches Ding und nützlicher Begleiter wird den eigenen Design-Ansprüchen nicht so ganz gerecht. Mit den drei stilvollen Rollen-Designs von Marina Hoermanseder gelingt es Plenty einmal mehr, dass das Haushaltstuch zum dekorativen Element wird. Gleiches gilt übrigens für die vier feh classic Boxen.

Plenty ist von Jänner bis Juni 2018, feh bis Dezember 2018 erhältlich.

