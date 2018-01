AVISO: NEOS NÖ-PK: Alte Rollenbilder raus, moderne Frauenpolitik rein

mit Spitzenkandidatin Indra Collini und NEOS-Frauensprecherin Claudia Gamon

Wien (OTS) - Niederösterreich ist das einzige Bundesland mit einer Landeshauptfrau, doch was haben die Niederösterreicherinnen davon?

Es ist erschütternd zu beobachten, wie die alteingesessenen Parteien in Niederösterreich an veralteten Rollenverständnissen festhalten. Moderne Frauenpolitik ist mehr als Familienpolitik. NEOS präsentieren ihre Pläne für eine moderne Frauenpolitik in Niederösterreich.

AVISO: NEOS NÖ-PK: Alte Rollenbilder raus, moderne Frauenpolitik rein

Datum: 24.01.2018, 11:00 Uhr

Ort: Café Mühle

Marktplatz 7, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu