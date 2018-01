Christian Oxonitsch (SPÖ) ad Juraczka: Gemeinsam für die Politik der Stadtregierung

Wien (OTS/SPW-K) -

„Wir freuen uns, dass ÖVP-Klubobmann Manfred Juraczka beim Thema Lobautunnel aktiv für die Politik der Wiener Stadtregierung und die Interessen der Sozialpartner eintritt“, kommentiert Wiens SPÖ-Klubvorsitzender Christian Oxonitsch die wiederholten Aussendungen des schwarzen Gemeinderats. „Seitens der Stadt wurde längst alles in die Wege geleitet, damit dieses Infrastrukturprojekt bestmöglich realisiert wird“, führt Oxonitsch aus. „Die notwendigen Schritte für den Bau sind unsererseits gesetzt. Nun ist das Verwaltungsgericht des Bundes am Zug. Bekanntlich mahlen die schwarz-blauen Mühlen immer sehr langsam, wenn es um Wien geht. In diesem Sinne danken wir Kollegen Juraczka ganz besonders für seinen Einsatz.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at