Europarat - Schennach: Soziale Rechte sind in Gefahr

Österreichischer Bundesrat zum Vorsitzenden des Sozial- und Wirtschaftsausschusses gewählt

Wien (OTS/SK) - Heute wurde SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach zum Vorsitzenden des wichtigen Sozial- und Wirtschaftsausschusses der parlamentarischen Versammlung im Europarat in Straßburg gewählt. „Eine große Herausforderung vor dem Hintergrund brennender sozialer und ökologischer Fragen in Europa“, so Schennach am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Es ist dies die vierte Ausschussführung von Bundesrat Schennach im Europarat, nachdem er von 2013-2015 Vorsitzender des Monitoring-Ausschusses war, 2011-2013 des Unterausschusses für Umwelt und Energie und von 2015-2018 den Ausschuss Konflikte zwischen Mitgliedstaaten leitete.

Schennach ist für folgende Bereiche im Europarat zuständig: Soziales, Gesundheit, nachhaltige Entwicklung mit vier Unterausschüssen. „Die Geißel Europas ist noch immer die Arbeitslosigkeit und der Abbau sozialer Rechte, daher gilt es mit aller Kraft soziale Errungenschaften zu verteidigen und auszubauen, in einer Zeit, in der die Kälte des Neoliberalismus und populistischer Parteien immer mehr zunimmt“, sagt Schennach. (Schluss) bj/rm/mp

