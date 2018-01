Der V/Faktor - Erfolgsfaktor für Regionen und Unternehmen

Wien (OTS) - Die Oststeiermark ist eine von drei Pilotregionen, in denen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben erreicht werden soll. Das Pilotprojekt Der V/Faktor bietet pro Region kostenlose Beratung für jeweils 40 Unternehmen. Dies unterstützt auch das Ziel von Hubert Lang, Vorsitzender des Regionalvorstands Oststeiermark, der klar vorgibt: „Wir wollen familien- und wirtschaftsfreundlichste Region der Steiermark werden.“ Neben der Oststeiermark ist auch noch die Obersteiermark West/Leoben und das Waldviertel Zielgebiet der Aktivitäten der Expertinnen und Experten von ABZ*AUSTRIA, der BAB Unternehmensberatung und der ÖAR-Regionalberatung.

Bereits im August 2017 wurde mit der Konzeptarbeit begonnen, jetzt startet die Arbeit in den Regionen. In einem ersten Schritt sind zwei Informationsveranstaltung in der Oststeiermark geplant. Interessierte Unternehmens- und GemeindevertreterInnen sind für den 25. Jänner 2018 in die Wirtschaftskammer in Weiz und für den 08. Februar 2018 in die Bezirkshauptmannschaft Hartberg eingeladen. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) in der Investitionspriorität Gleichstellung finanziert.

ABZ*AUSTRIA Geschäftsführerin Daniela Schallert setzt sich für individuelle, praktische Lösungen ein: „Es geht darum herauszufinden, was vor Ort gebraucht wird, den genauen Bedarf zu erkennen und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.“ Das Projektteam geht davon aus, dass man sich in der Oststeiermark dem Problem der Abwanderung von Jungfamilien und wichtigen Arbeitskräften mit guten Vereinbarkeitslösungen stellen kann. Davon ist auch Renate Divitschek, Projektmanagerin für das Projekt V/Faktor in der Oststeiermark von der BAB Unternehmensberatung überzeugt und erläutert, dass u.a. „Kinderbetreuungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten und eine gutes Management von Auszeiten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber attraktiv für qualifizierte Fachkräfte machen.“

Wesentlich für den Erfolg des Pilotprojekts, ist die gute Zusammenarbeit von regionalen Akteurinnen und Akteuren mit den Unternehmen. „In der Beratung wird mit Hilfe eines Fragebogens festgestellt, welchen Bedarf es im Unternehmen und in den Gemeinden gibt, in einem nächsten Schritt werden dann gemeinsam konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben erarbeitet“, berichtet Divitschek über die konkrete Herangehensweise.

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ist ein Managementthema und wird von Männern und Frauen gleichermaßen gefordert. Schallert erläutert, dass „sich Vereinbarkeit nicht nur auf Beruf und Kinderbetreuung, sondern in zunehmendem Maße auch auf Aus- und Weiterbildung sowie auf die Pflege von Angehörigen bezieht.“ „Schafft man hier ein gutes Angebot, so wird der jeweilige Wirtschaftsstandort gestärkt“, ist Schallert überzeugt. Flexible Lösungen sollen künftig Unternehmen und Beschäftigte sowie Regionen unterstützen.

Mehr Informationen auf www.vfaktor.at

