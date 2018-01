Spaltung statt Lösung! Bildungsminister soll der Realität ins Auge blicken!

„Rassismus als Lösung. So funktioniert keine Bildungspolitik!“, beschwert sich AKS-Chefin Jasmin Chalendi.

Wien (OTS) - „Probleme beim Namen nennen!“, fordert Jasmin Chalendi, Bundesvorsitzende der österreichweiten Organisation Aktion kritischer Schüler_innen (AKS). „Der Bildungsminister schafft hier eine Spaltung zwischen Jugendlichen. Anstatt in kleinere Klassen und intensivere Betreuung zu investieren, damit Schüler_innen voneinander lernen können, werden Ghettoklassen geschaffen. Dann zu sagen, dass der Begriff Ghettoklasse bitte nicht verwendet werden soll, ist reine Selbsttäuschung.“

Heute Morgen präsentierte der neue ÖVP Bildungsminister Pläne, wie Deutschförderklassen umgesetzt werden sollen. Über die Finanzierung dieses Projektes gab es noch keine Angaben. „Auch wir Schüler_innen zahlen Steuern. Jetzt wird Steuergeld in eine Gesellschaftsspaltung investiert, die nachhaltig schlimme Konsequenzen haben wird. Diese Forderung ist einfach nur schlecht überlegt und man sieht ganz klar, dass hier wieder nicht mit allen gesprochen wurde. Typisch für die neue Regierung.“

Die ÖVP-nahe Schülerunion rühmt sich heute nach der Pressekonferenz des Ministers mit dessen Plänen. „Einfach nur peinlich. Im 21. Jahrhundert angekommen müssten alle wissen, dass so etwas nicht einfach so funktioniert. Das ist Rassismus und Gesellschaftsspaltung. Lernen funktioniert mit einem Miteinander und in einem guten Klassenklima. Das wird hier vollkommen ignoriert und weggelassen. Der Bildungsminister nimmt Jugendlichen Chancen weg und der Bundesschulsprecher, der nichtmal von 0,003 Prozent der Schüler_innen gewählt wurde, stimmt dem auch noch zu. Wir als eine der zwei größten Schüler_innenorganisationen in Österreich finden das unverantwortlich und falsch!“

