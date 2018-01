Trennen ist das Gegenteil von integrieren

Kinderfreunde: Deutschklassen-Pläne sind kontraproduktiv

Wien (OTS) - „Die von Bildungsminister Faßmann präsentierten Pläne für separate Deutschklassen, sind völlig kontraproduktiv. Wir wissen, dass Kinder am allerbesten voneinander lernen. Das Auseinanderdividieren und Separieren von Kindern anhand ihrer Muttersprache führt zu weniger, nicht zu mehr Integration“ kritisiert Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Kinderfreunde.

„Kinder – gerade im Volksschulalter - brauchen stabile Klassenverbände und eine gute soziale Einbettung in ihre Gruppe. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass Kinder gut und gerne lernen können. Nach dem Faßmann-Plan sollen jetzt Volksschulkinder bis zu 15 Stunden aus ihrer Klasse herausgenommen werden und in einer ‚Ausländerklasse‘ unterrichtet werden. Es bleibt dann nur mehr ein Drittel der Unterrichtszeit in der Stammklasse. Das führt zu Instabilität und Desintegration“, erklärt Christian Oxonitsch.

„Die Deutschförderung ist derzeit in vielen Bereichen - zum Beispiel in Wien - wesentlich besser gelöst. Hier werden Kinder mit Deutschförderbedarf in kleinen, intensiven Sprachfördergruppen unterrichtet. Die Kinder erhalten qualitativ hochwertige Deutschförderung und können in ihrem Klassenverband bleiben. Diese vernünftigen Modelle sind jetzt durch die Regierungspläne gefährdet“, sorgt sich Oxonitsch.

„Wenn es der Regierung tatsächlich um Integration und bestmögliche Förderung von Kindern geht, soll sie das tun, was sämtliche Fachexperten empfehlen, nämlich Inklusion statt Segregation ermöglichen“, so Oxonitsch.

