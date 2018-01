Weidenholzer: Türkische Bodenoffensive gefährdet ganze Region

S&D Vizepräsident warnt vor humanitären Gefahren in Nordsyrien

Wien (OTS/SK) - "Was seit Wochen befürchtet wurde, ist mit der militärischen Intervention des türkischen Präsidenten Erdoğan nun eingetreten. Der Krieg in Nordsyrien eskaliert erneut", zeigt sich EU-SPÖ-Abgeordneter Josef Weidenholzer besorgt und ergänzt: "Wenn Erdoğan den nordsyrischen Kanton Afrin militärisch einnehmen will, rückt damit die Hoffnung auf Frieden erneut in weite Ferne. Leidtragende des Truppeneinmarsches sind die BewohnerInnen der Dörfer und Städte sowie Minderheiten wie die JesidInnen in der Krisenregion", sagte Weidenholzer heute, Montag. ****

Josef Weidenholzer hatte sich zuvor in einem offenen Brief an den türkischen EU-Botschafter in Brüssel gewandt, um vor den humanitären Gefahren der militärischen Intervention zu warnen. Darin appelliert er an die internationale Verantwortung der türkischen Regierung, den Frieden nicht zu gefährden. In einer Dringlichkeitssitzung wird sich der UN-Sicherheitsrat heute mit der Lage in Syrien auseinandersetzten. Der US-Außenminister sowie der französische Außenminister haben das Vorgehen der Türkei zuvor verurteilt. (Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493