„Unterwegs in Österreich“ am 23. Jänner aus Schladming und Stainach-Pürgg

Schwerpunktthema „Selbstmanagement. So bringe ich mein Leben in Ordnung“

Wien (OTS) - „Selbstmanagement. So bringe ich mein Leben in Ordnung“ ist das Schwerpunktthema am Dienstag, dem 23. Jänner 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Jan Matejcek aus Schladming und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft abschließend aus Stainach-Pürgg.

Dienstag, 23. Jänner: Schwerpunktthema: „Selbstmanagement. So bringe ich mein Leben in Ordnung“

„Guten Morgen Österreich“ aus Schladming

Selbstmanagement heißt, Verantwortung für sich selbst und sein Leben zu übernehmen. Es bedeutet, Entscheidungen zu treffen und die Folgen dieser Entscheidungen zu tragen. Dieser Verantwortung kann man sich gar nicht entziehen und man kann es in Kinderjahren bereits lernen. Wie man seinen Kindern dabei helfen kann, erklärt ein Experte in „Guten Morgen Österreich“. Über das bevorstehende Nightrace informieren der Organisator Hans Grogl und ORF-Sportregisseur Michael Kögler. Außerdem zu Gast sind Entertainer Roberto Blanco und Schauspielerin Marion Mitterhammer. Für musikalische Unterhaltung sorgt Elvis-Imitator Rusty.

„Daheim in Österreich“ aus Stainach-Pürgg

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“ besagt ein gern zitiertes Sprichwort. Doch es ist nicht immer so einfach, sich daran zu halten. Manche Dinge schiebt man halt auch gerne auf. Doch diese Angewohnheit kann krankhaft werden – umgangssprachlich heißt das Aufschieberitis, das Fachwort ist Prokrastination. Wie man seine Vorhaben leichter in die Tat umzusetzen kann, erklärt eine Wirtschaftspsychologin.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

