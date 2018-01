Lotto: Doppeljackpot – 2,8 Millionen Euro für nächsten Sechser

Solo-Joker mit 225.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gelang es am vergangenen Sonntag niemandem, den Sechser zu tippen. Damit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 2,8 Millionen Euro. Bemerkenswert an den „sechs Richtigen“ diesmal, dass die Kombination 11, 12, 14, 24, 31 und 44 ausschließlich aus den Ziffern 1, 2, 3 und 4 besteht. Und auch die Zusatzzahl mit 22 fügt sich da nahtlos ein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es sieben Gewinner. Zwei Wiener (ein Normalschein, ein Systemschein 0/07), ein Tiroler, ein Kärntner (beide mit Normalscheinen), ein Niederösterreicher, ein Oberösterreicher und ein Steirer (alle drei mit Quicktipps) erhalten jeweils rund 20.400 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch erneut keinen Sechser. Damit durften sich wiederum die Gewinner eines Fünfers freuen, denn auf sie wurde die Summe für den Sechser aufgeteilt. Somit gewannen 73 Spielteilnehmer jeweils rund 5.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn. Ein Oberösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, und da er auch das „Ja“ angekreuzt hatte, gewann er mehr als 225.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.01.2018:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.781.497,30 – 2,8 Mio. Euro warten 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 20.396,60 107 Fünfer zu je EUR 1.455,60 311 Vierer+ZZ zu je EUR 150,20 5.207 Vierer zu je EUR 49,80 7.382 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 87.871 Dreier zu je EUR 5,30 273.789 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 12 14 24 31 44 Zusatzzahl: 22

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.01.2018:

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 73 Fünfer zu je EUR 5.355,40 3.748 Vierer zu je EUR 17,60 57.351 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 05 09 16 19 24 31

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.01.2018:

1 Joker zu EUR 225.074,80 11 mal EUR 7.700,00 127 mal EUR 770,00 1.191 mal EUR 77,00 12.341 mal EUR 7,00 123.569 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 2 2 8 2 4 4

