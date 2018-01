HausBau + EnergieSparen Tulln: 22.441 Besucher zum Start in die Bausaison

Auf 22.500 m² präsentierten sich 360 Fachaussteller zu den Segmenten: Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik.

Tulln (OTS) - „Neben der erwartet hohen Besucherfrequenz haben uns Kaufabsicht und Kaufkraft der Besucher beeindruckt: Mehr als 80% der Besucher haben konkrete Projektabsichten und davon wiederum 59% mit einer geplanten Projektgröße von mehr als € 50.000,--, was die HausBau+EnergieSparen für unsere Aussteller besonders attraktiv macht.“ so Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

„Die ‚HausBau + EnergieSparen‘ in Tulln hat jetzt wieder den offiziellen Startschuss in die Bausaison gegeben. Angehende Häuslbauer, Eigenheimbesitzer und Sanierer erfuhren hier ein ganzes Wochenende lang alles rund um den privaten Wohnbau. Auch die NÖ Wohnbauförderung war mit einem Stand vertreten. Niederösterreich investiert mehr in den Wohnbau als alle anderen Bundesländer und mit dem NÖ-Modell der Wohnbauförderung unterstützen wir Menschen dabei, sich ein leistbares Zuhause nach ihren Vorstellungen zu schaffen. Das große Besucherinteresse zeigt einmal mehr, wie wichtig Messen wie diese sind, die über die neuesten Angebote und Förderungen zum Bauen, Wohnen, Heizen, Energiesparen und Einrichten informieren“, zieht Wohnbaulandesrat Karl Wilfing Bilanz.

Stimmen der Aussteller der HausBau + EnergieSparen Tulln 2018:

„Wir sind heuer das erste Mal auf der HausBau + EnergieSparen Messe und sind mit der Kundenfrequenz äußerst zufrieden. Die Investition in weitere Verkaufsberater wird sich sicher lohnen.“ so Markus Walter, Geschäftsführer Tischlerei Walter.

„Unsere sehr hochwertigen Produkte werden von den Kunden auf der HausBau + EnergieSparen Messe sehr gut angenommen. Wir sind sehr beeindruckt von dem hohen Kundeninteresse und werden 2019 wieder mit dabei sein.“ so Volker Schrutka von Extraform.

„Die HausBau + EnergieSparen Messe ist bestens etabliert und findet genau richtig zum Start in die Bausaison statt. Die Messe hat immer mehr Zuspruch gegenüber anderen Top Standorten, wo die Qualität immer schlechter wird. Die Messe Tulln hat ein exzellentes Preis Niveau, wir sind sehr zufrieden“. so Werner Pani, Geschäftsführer von Pani und Kovar.

„Wir sind sehr zufrieden, die HausBau + EnergieSparen Messe ist eine sehr wichtige Messe für uns. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir zwischen 60% und 70% Nachfolgegeschäft von der Messe mitnehmen.“ so Andreas Gartner, Vertriebspartner Josko.

„Was wir an der HausBau + EnergieSparen Messe so schätzen ist, dass die Besucher schon mit konkreten Projekten und Bauplänen kommen. Es ist eine sehr hohe Qualität der Kunden im Vergleich zu anderen Messen, wo wir auch sind. Wir sind sicher 2019 wieder in Tulln Aussteller.“ so Hannes Aigner, Prokurist Rekord Fenster.

„Die HausBau + EnergieSparen ist für uns wichtig um Kontakte zu knüpfen und in kürzester Zeit viele Neukunden zu gewinnen. Wir haben das Wochenende eine sehr hohe Kundenfrequenz verzeichnet und freuen uns auch über die hohe Kundenqulität.“ so Fritz Bertl, Verkauf Wolf Haus.

„Für Eternit war die erstmalige Teilnahme an der HausBau + Energiesparen in Tulln ein voller Erfolg. Der Andrang auf dem Messestand war sehr groß, besonders die Dach zurück-Aktion, bei der Eternit die Entsorgungskosten für alte Dach- und Fassadenmaterialien übernimmt, war ein Highlight. Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung seitens der Messeorganisation.“ so Mag. Andrea Kalt CRM & Organisation von Eternit.

„Die HausBau und EnergieSparen Messe in Tulln hat sich zu einem Fixpunkt im Messekalender etabliert. Mich überzeugt die Regionalität und Professionalität und das große Interesse der Besucher.“ so Mag. Wilfried Lechner, Wienerberger Ziegelindustrie.

