NEOS zu Deutschklassen: Als temporäre Maßnahme unter gezielter Einbindung der Regelklasse vorstellbar

Matthias Strolz: „Viele Details wie der Umgang mit der Muttersprache sind offen – nur die Schüler, die in der eigenen Sprache lesen und schreiben können, lernen auch rasch Deutsch.“

Wien (OTS) - Die Pläne von Bildungsminister Heinz Faßmann, Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen in eigenen Förderklassen zu unterrichten, gleichzeitig den Kontakt zur Regelklasse zu erhalten, werden von NEOS-Klubobmann und Bildungssprecher Matthias Strolz vorsichtig positiv beurteilt. „Es fehlt noch die detaillierte Ausgestaltung, die muss Minister Faßmann noch auf den Tisch legen. Da geht es mir vor allem um die Frage, mit welcher Haltung dieses Vorhaben umgesetzt wird. Da sind noch viele Fragen offen“, so Strolz.

Konkret sei immer noch nicht klar, welcher Leitgedanke den Bildungsminister und die Regierung antreibe. „Geht es um einen Ausschluss dieser Schülerinnen und Schüler, dann sind wir entschlossen dagegen. Geht es aber um effektive Hilfestellung für rasche Integration, dann ist diese Maßnahme temporär und mit gezielter Einbindung in die Regelklasse vorstellbar“, konkretisiert Strolz, der mit Minister Faßmann im Unterrichtsausschuss die Details noch diskutieren will.

Außerdem fehle in Faßmanns Konzept, wie mit der jeweiligen Erstsprache der betroffenen Schülerinnen und Schüler umgegangen werde: „Es ist bekannt, dass jene, die in der eigenen Umgangssprache lesen und schreiben gelernt haben, auch schneller und besser Deutsch lernen. Dazu hat sich der Bildungsminister bisher nicht weiter geäußert, da werden wir nachhaken. Es braucht Wertschätzung und Kultivierung der Muttersprache. Das ist das Sprungbrett für gutes Deutsch“, so Strolz.









Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu