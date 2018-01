Rekord: Bis zu 1,773 Millionen bei Kitz-Slalom; 3,441 Millionen sahen Kitzbühel-Wochenende im ORF

Nächster Halt: Nightrace in Schladming am 26. Jänner in ORF eins

Wien (OTS) - Das Hahnenkamm-Wochenende im ORF war von enormem Publikumsinteresse gekennzeichnet: Insgesamt 3,441 Millionen Sportfans waren via ORF eins bzw. ORF SPORT + live mit dabei (weitester Seherkreis), das sind 46 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Den Topwert und gleichzeitig ORF-Rekord-Wert für den Ganslernhang erzielte dabei der gestrige Slalom (2. Durchgang) mit bis zu 1,773 Millionen (durchschnittlich 1,567 Millionen bei 69 Prozent Marktanteil – 62 bzw. 64 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Die Abfahrt am 20. Jänner schaffte mit bis zu 1,538 Millionen und durchschnittlich 1,344 Millionen bei 73 Prozent Marktanteil (68 bzw.67 Prozent in den jungen Zielgruppen) ebenfalls einen hervorragenden Wert.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) waren die Streamingangebote des ORF zur heurigen Kitzbühel-Weltcup-Woche beim Publikum sehr gefragt: Die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Highlights auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und im ORF-Ski-alpin-Special erzielten bis einschließlich Samstag, 20. Jänner, (Zahlen zum Sonntag liegen noch nicht vor) in Österreich insgesamt 605.600 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 962.650 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bis inklusive 20. Jänner bei 9,9 Millionen Minuten.

Nächstes Spektakel: Nightrace am 23. Jänner in ORF eins

Nach dem Sportspektakel ist vor dem Sportevent: Zwei Tage nach Kitzbühel steht traditionell der Nachtslalom von Schladming zum 20. Mal auf dem ORF-Programm. Michael Kögler dirigiert insgesamt 16 ORF-Kameras, denen kein noch so kleines Detail entgeht. Aus dem Hexenkessel im Ennstal melden sich für den ORF Oliver Polzer und Thomas Sykora, im Zielraum analysieren Rainer Pariasek und Benni Raich.

Der Übertragungsfahrplan im Überblick:

Ab 17.00 Uhr: 1. Durchgang

Ab 20.15 Uhr: 2. Durchgang

1.00 Uhr: Highlights

Das Nightrace im ORF Steiermark

Der ORF Steiermark widmet sich mit einem ausführlichen Programmangebot dem 21. Nightrace in Schladming. Die Sportreporter des ORF Steiermark sind bei dem Topevent dabei und sorgen mit zahlreichen (Live-)Beiträgen für eine umfassende und spannende Vor-, Renn- und Nachberichterstattung rund um das legendäre Skirennen.

„Steiermark heute“

„Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/ST) berichtet vom 22. bis 24. Jänner ausführlich über das Großereignis in Schladming. Am Vortag des Nachtslaloms gibt es neben Beiträgen über die Startnummernauslosung, das Prominenten-Skirennen und den talentierten Ski-Nachwuchs auch einen ersten Live-Bericht aus Schladming. Weiter geht es am Renntag mit einem Live-Einstieg vom 21. Nightrace: Robert Neukirchner meldet sich mit den schönsten Bildern, den Höhepunkten des Tages und dem aktuellen Zwischenstand nach dem ersten Durchgang. Ein abschließender Bericht mit einer sportlichen und wirtschaftlichen Nachlese zum „Nightrace 2018“ erwartet die Seher/innen am 24. Jänner.

Radio Steiermark

Radio-Steiermark-Reporter Florian Prates mischt sich ab 22. Jänner in das Schladminger Geschehen und berichtet den Hörerinnen und Hörern die Neuigkeiten rund um die Charity-Veranstaltungen, die Startnummernauslosung und die Vorbereitungen zum berühmten Skirennen. Am 23. Jänner steht Radio Steiermark mit einer „EXTRA-Sendung“ von 12.00 bis 23.00 Uhr ganz im Zeichen des traditionellen Nachtslaloms – moderiert von Robert Sturmer und Sigrid Hroch. Nach Interviews, Stimmungsberichten und Reportagen von der Planai startet mit dem Beginn des 1. Durchgangs auch die Renn-Berichterstattung: Wolfgang Schaller kommentiert den Nachtslalom live auf Radio Steiermark.

steiermark.ORF.at begleitet die Radio- und Fernsehberichterstattung und bringt ausführliche Beiträge über das 21. Nightrace in Schladming.

„Unterwegs in Österreich“

Anlässlich des Nightrace macht auch das „Unterwegs in Österreich“-Studio in Schladming Station: So kommen die Sendungen „Guten Morgen Österreich“ am 22. und 23. Jänner – präsentiert von Eva Pölzl und Jan Matejcek ab 6.30 Uhr in ORF 2 – sowie „Daheim in Österreich“ am 22. Jänner – moderiert von Nina Kraft um 17.30 Uhr in ORF 2 – live aus Schladming. Die „Unterwegs in Österreich“-Route führt danach weiter nach Stainach-Pürgg, Aigen im Ennstal und Irdning-Donnersbach. Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter: http://unterwegs.ORF.at

Hitradio Ö3 live beim Nachtslalom in Schladming

Wenn am Dienstag, dem 23. Jänner, das Nightrace in Schladming über die Bühne geht, berichten die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits live aus Schladming und halten die Ö3-Hörerinnen und -Hörer auf dem Laufenden. Sie liefern außerdem ausführliche Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Slalomstars. Außerdem sendet Ö3 Wetterprognosen live aus Schladming. Ö3-Meteorologe Sigi Fink meldet sich aus der Reporterkabine und wirft von 5.00 Uhr bis inkl. 12.00 Uhr einen Blick auf das Wetter.

Die Ö3-Ski-Challenge in Schladming

Einmal im Leben selbst einen Weltcup-Slalom fahren? Am Originalhang? Gecoacht vom aktuellen „Slalom Olympia“-Sieger und zweifachen Weltmeister Mario Matt? Der Ö3-Wecker macht diesen „Once-in-a-Lifetime“-Moment möglich! Am Morgen nach dem legendären Nightrace – am Mittwoch, den 24. Jänner – steht die erste Ö3-Wecker-Challenge des Jahres an: Neun Ö3-Hörer/innen – aus jedem Bundesland Österreichs ist eine/r dabei – treten gegeneinander an und zeigen, wer die oder der Schnellste aus der Ö3-Gemeinde ist. Ö3-Coach Mario Matt, der den Nachtslalom in Schladming zweimal gewonnen hat, war dafür gemeinsam mit Non-Skiing-Captain Tom Walek auf der Suche nach den neun Teilnehmer/innen.

Umfassende Berichterstattung zum Schladminger Nachtslalom auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Wer sich online über den Schladminger Nachtslalom informieren will, dem bietet sport.ORF.at ein im Web und als App abrufbares, umfassendes und minutenaktuelles Angebot: Vorschauen, aktuelle Berichte von den Bewerben, Interviews, der bewährte Live-Ticker mit den jeweiligen sekundenaktuellen Zwischenständen u. v. m. ermöglichen einen stets aktuellen Blick auf das Geschehen. Auch das im Web und als App verfügbare ORF-Ski-alpin-Special informiert umfassend und multimedial über das Rennen.

Selbstverständlich können wintersportbegeisterte Fans via Live-Stream auch online alle TV-Übertragungen aus Schladming auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at live mitverfolgen. TVthek.ORF.at stellt außerdem alle Highlights als Video-on-Demand bereit.

Der ORF TELETEXT wird im Rahmen seiner alpinen Sportberichterstattung ebenfalls umfassend über den Nachtslalom berichten und u.a. einen Live-Ticker bereitstellen.

