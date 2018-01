Leseabend „Stille Spur“ im Bezirksmuseum Landstraße

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) ist wieder einmal der Schauplatz eines Rezitationsabends: Im Rahmen der Reihe „Literarischer Jour-fixe“ widmet sich die Schauspielerin Christa Kern am Dienstag, 23. Jänner, den gefühlvollen Dichtungen der Lyrikerin Ingeborg Rinner. Unter dem Titel „Stille Spur“ trägt die Mimin und Vortragskünstlerin erbauliche Wintergedichte vor. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Abgeschlossen wird die Lesung mit einem Gedankenaustausch über die winterlichen Verse. Zur Stärkung der Gäste stehen Brot und Wein bereit. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum nimmt das ehrenamtlich engagierte Bezirkshistoriker-Team (Leiterin: Benedicta Zemanek) aber gerne an. Nähere Auskünfte: Telefon 4000/03 127.

Organisatorin der erfolgreichen Veranstaltungsserie „Literarischer Jour-fixe“ ist die freiwillig aktive Museumsarchivarin Ingeborg Steyer. Die bereits mit Preisen bedachte Dichterin Ingeborg Rinner hat im Laufe der Jahre wiederholt Bücher veröffentlicht, zum Beispiel den Band „Engelstimmen“. Im Mittelpunkt der Lesung im Museum im 3. Bezirk in der Sechskrügelgasse 11 stehen bewegende Texte aus Rinners feinem Lyrik-Werk „Stille Spur“ (Czernik Verlag, Edition L, ISBN-13:

978 393 496 0428). Mehr Informationen über den kommenden Leseabend fordern Freundinnen und Freunde der Dichtkunst per E-Mail an:

bm1030@bezirksmuseum.at.

