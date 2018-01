CMS Belgrad berät serbische Regierung bei Konzessionsvergabe für Flughafen Nikola Tesla

Wien (OTS) - Serbiens größter Flughafen bekommt einen neuen Betreiber. Die Betriebskonzession für die nächsten 25 Jahre erhält das französische Unternehmen VINCI Airports, weltweit der viertgrößte Flughafenbetreiber. Der Gesamtwert der Vereinbarung liegt bei 1,5 Milliarden Euro. Als eines der strategisch wichtigsten Projekte für Serbien vertraut die serbische Regierung beim Vergabeprozess auf CMS Belgrad.

Rund eineinhalb Jahre nach Beginn des Vergabeprozesses hat Serbien VINCI Airports als neuen Betreiber des Belgrader Flughafens bestätigt. Das französische Unternehmen ist somit die nächsten 25 Jahre für den Betrieb des Flughafens verantwortlich und verpflichtet sich zugleich zu enormen Investitionen zum Ausbau des Nikola Tesla Airports. Mit 501 Millionen Euro für die Betriebskonzession, einer zusätzlichen jährlichen Konzessionsgebühr zwischen 4,5 und 16 Millionen Euro und vereinbarten 732 Millionen Euro für Investitionen liegt ein Angebot im Wert von 1,5 Milliarden Euro vor.

In einem Vergabeprozess wie diesem ist Full-Service-Rechtsberatung gefragt, die CMS auch in Serbien bereits seit vielen Jahren anbietet. „Serbien hat es sich nicht leichtgemacht, aus den Bewerbern den richtigen herauszufiltern. Die Qualität des Vergabeverfahrens war auf einem sehr hohen internationalen Niveau und hat bewiesen, dass Serbiens Regierung in punkto Transparenz den Vergleich mit europäischen Standards nicht scheuen muss. Der Standort Serbien ist damit weiter aufgewertet und noch attraktiver für Investoren“, sagt Radivoje Petrikić, Partner bei CMS in Wien und Leiter des Belgrader CMS Teams. Neben CMS Belgrad gehören auch Lazard France und Orrick France und KPMG dem Beraterkonsortium an.

Unter der Führung von Radivoje Petrikić (Partner, Gesellschaftsrecht, Privatisierungen) und Maja Stepanović (Partner, Gesellschaftsrecht, PPP Law) sind für das CMS Team Belgrad auch Marija Tešić (Partner, Gesellschaftsrecht), Nebojša Pejin (Rechtsanwalt, Steuerrecht), Dragana Jandrić (Rechtsanwältin, Real Estate), Ljubinka Tubić (Rechtsanwältin, Vergaberecht), Jovana Bingulac (Rechtsanwältin, Real Estate, Regulatory, ), Anja Tasić (Rechtsanwältin, Wettbewerbsrecht), Mihajlo Matković (Rechtsanwalt, Vergaberecht, Regulatory) und Đorđe Popović (Partner, Infrastruktur & Projekte) im Einsatz.

