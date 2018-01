FPÖ-Gudenus zu Deutsch-Lernklassen: Langjährige FPÖ-Forderung wird endlich Realität!

„Die Einführung der Deutschklassen ist ein Meilenstein für eine positive und schnellere Integration von ausländischen Kindern“

Wien (OTS) - „Mit der Einführung von speziellen Deutsch-Lernklassen wird eine langjährige FPÖ-Forderung sowie ein zentrales Wahlversprechen endlich umgesetzt“, zeigte sich heute der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus über die Maßnahme der Bundesregierung erfreut.

In den vergangenen Jahren habe es insbesondere im rot-grünen Wien massive Probleme in diesem Bereich gegeben. „Kinder mit deutscher Muttersprache sind in öffentlichen Wiener Volksschulklassen mittlerweile die Minderheit. Infolge der Massenzuwanderung bilden sich bereits unter den Schülern 'Clans', die auch in der Schule nur ihre Heimatsprache sprechen. Dadurch werden die österreichischen Kinder im Lernfortkommen gehindert. Daher ist es längst überfällig, dass Kinder mit Deutschdefiziten in eigenen Klassen die Sprache erlernen, um dann dem Regelunterricht ausreichend folgen zu können“, so Gudenus.

„Die Einführung der Deutschklassen ist ein Meilenstein für eine positive und schnellere Integration von ausländischen Kindern. Nach der jahrelangen Verhinderungspolitik der SPÖ setzt die FPÖ auch in der Bundesregierung neue Maßstäbe. Deutschkenntnisse als Kriterium für die Schulreife werden endlich Realität“, bekräftigte der FPÖ-Klubobmann.

