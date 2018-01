Holiday on Ice TIME: Nur noch bis Sonntag, den 28. Jänner in der Wiener Stadthalle

Ob der erste Kuss oder die große Liebe - die neue Show TIME verzaubert das Publikum mit einer Reise durch die schönsten Momente im Leben

Wien (OTS) - Standing Ovations gab es bei der Premiere von Holiday on Ice TIME am vergangenen Donnerstag. Das Ensemble rund um die Stars der Show, Annette Dytrt und Yannick Bonheur, sind wie jedes Jahr von der Stimmung in Wien begeistert und freuen sich auf die kommenden Vorstellungen in der Wiener Stadthalle in dieser Woche.

Die aktuelle Show erzählt vom ersten Kuss, dem legendären Tanzabend und vielen anderen Höhepunkten im Leben. Sie beeindruckt mit erstklassigem Eiskunstlauf, waghalsiger Akrobatik, funkelnden Kostümen und vielen beliebten Musik-Hits.

Holiday on Ice TIME ist noch bis Sonntag, den 28. Jänner in der Wiener Stadthalle zu sehen.

Die letzten Vorstellungen von Holiday on Ice TIME: Donnerstag, 19.00 Uhr, Freitag, 17.00 Uhr, Samstag, 13.00, 16.30 und 20.00 Uhr sowie Sonntag, 11.00 und 15.00 Uhr.

Umfangreicher Foto-Download und Presseinfo unter http://www.stadthalle.com/de/presse/downloads

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com, www.stadthalle.com und Ticketservice 01/79 999 79. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadthalle

Marc Weidinger

Corporate Communications

+43 1 98 100 261

presse @ stadthalle.com

www.stadthalle.com