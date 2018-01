Schülerunion: Deutschförderklassen werden nach Forderung umgesetzt

Bundesschulsprecher und Bundesobmann erfreut, dass vorgeschlagenes Konzept vom Ministerium übernommen wurde.

Wien (OTS) - Das am Montag von BM Faßmann vorgestellte Konzept für Deutschförderklassen trägt eindeutig die Handschrift der Schülerunion. Das Grundkonzept wurde fast vollkommen übernommen, die genauen Inhalte sind begrüßenswert. Bundesschulsprecher Harald Zierfuß und Bundesobmann Sebastian Ratz sind erfreut über die Ankündigungen des Bundesministers für Bildung.

“Für uns als Schülerunion ist es großartig zu sehen, dass unser Konzept für Deutschförderklassen vom Bundesministerium quasi gänzlich übernommen wurde.”, kommentiert Bundesobmann Sebastian Ratz die Ergebnisse. “Damit fühlen wir uns in unserer Arbeit eindeutig bestätigt und sind gespannt auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium.”

Auch die Bundesschülervertretung begrüßt die veröffentlichten Spezifika der Deutschförderklassen. Bundesschulsprecher Harald Zierfuß dazu: “Die angekündigten Pläne von Bildungsminister Faßmann sind aus Schülersicht sehr positiv. Es macht Sinn, dass der Fokus zuerst auf der Sprache, dem Grundstein für gelungene Schulbildung, liegt, um dann voll durchstarten zu können. Trotzdem wird darauf Acht gegeben, dass die Aufnahme ins soziale Umfeld stattfindet, indem bestimmte Fächer, wie Turnen, Werken und auch Schulausflüge von allen besucht werden. So wird niemand ins kalte Wasser geworfen und gleichzeitig wird der Fokus auf die Unterrichtssprache Deutsch gelegt.”

“Insgesamt ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung in der Frage der Integration an unseren Schulen. Wir freuen uns, dass unsere Lösungsvorschläge so gut angenommen werden, wenn wir Probleme und Möglichkeiten aus erster Hand aufzeigen. So funktioniert Interessensvertretung!”, so Ratz.

Weiters blickt Bundesschulsprecher Zierfuß positiv in die Zukunft und freut sich auf weitere gute Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium. “Die gut funktionierende Zusammenarbeit wie auch bei diesem Thema wollen wir erhalten. Wir freuen uns auf die vielen weiteren Bereiche, in denen wir Österreichs Schülerinnen und Schüler unterstützen und vertreten können und blicken mit Hoffnung und großen Erwartungen in die Zukunft!”

"Endlich hat man gelernt mit Tatsachen umzugehen und der neue Bildungsminister steht wohl für das sachorientierte Angehen von Problemen. Die Schere, die sich aufgrund der Erstsprache aufmacht, wurde bis dato immer ignoriert, obwohl sie in zahlreichen Statistiken klar erkennbar ist", so Zierfuß abschließend.

Link zu den Statistiken:

http://bit.ly/2n40uHZ

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs. Sie baut auf den drei Säulen „Aktion – Service – Vertretung“ auf. Somit ist sie als Interessensorganisation eine wichtige Anlaufstelle für die Anliegen der Schüler und bietet ihnen Services an. Zusätzlich bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie dieses Schuljahr 24 von 28 Mandaten stellt.

