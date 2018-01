AK Wien/WK Wien: Mehr unterwegs bei weniger Stau

Kaske/Ruck: Jetzt die Weichen stellen für mehr Schnellbahnen, mehr Busse in die Betriebsgebiete und den Lobautunnel

Wien (OTS) - Damit die wachsende Ostregion den wachsenden Verkehr bei weniger Stau bewältigen kann, müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden, fordern die Präsidenten der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer Wien, Walter Ruck und Rudi Kaske. 1,5 Millionen Schienenkilometer mehr in der Ostregion mit dem neuen Fahrplan sind ein erster wichtiger Schritt. Mit den neuen Verkehrsdiensteverträgen müssen noch mehr Schnellbahnangebote auf Schiene gebracht werden. Auch der Ausbau der Busverbindungen in die Betriebsgebiete muss vorangetrieben werden. Beide Präsidenten setzen sich außerdem weiter gemeinsam für den raschen Bau des Lobautunnels ein. Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck:

„Der Großraum Wien wächst rasant, ebenso das Mobilitätsbedürfnis. Wir brauchen ein effizienteres Schnellbahn- und Busnetz. Das entlastet die bestehenden Verbindungen, verbessert die Erreichbarkeit der Betriebsgebiete am Stadtrand und schafft Arbeitsplätze während der Bauphase.“

AK Präsident Rudi Kaske:

„Die aktuellen Verhandlungen der Verkehrsdiensteverträge sind die Chance, jetzt für die nächsten zehn Jahre noch mehr Schnellbahnzüge auf Schienen zu bringen. Meine Zielmarke ist ein 15-Minuten-Mindest-Takt auf allen Strecken.“

Die Wirtschaftskammer Wien und die Arbeiterkammer Wien fordern:

Die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland müssen bei den aktuellen Verhandlungen der Verkehrsdiensteverträge deutlich mehr Schnellbahn-Verbindungen bestellen.

15 neue Schnellbahnhöfe und der Ausbau von 23 Kilometern bestehender Gleisanlagen würden viele neue Möglichkeiten für den öffentlichen Verkehr allein in Wien eröffnen.

Service und Infos für Fahrgäste in Schnellbahnen und Wiener Linien weiterentwickeln.

Zügiger Ausbau der S-Bahn-Strecke „Verbindungsbahn“ zwischen Meidling und Hütteldorf mit einer Taktfrequenz von 10 bzw. 15 Minuten und zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung des Marchegger Astes.

Ausbau der Busverbindungen in Betriebs- und Industriegebiete mit Viertelstunden-Takt in der Rush-hour und Halbstundentakt während des Tages.

Klares und einstimmiges Bekenntnis der Stadtregierung zum Bau des Lobautunnels.

