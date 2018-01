Wien-Hietzing: Polizisten retten verletzten Greifvogel

Wien (OTS) - Am 22.01.2018 gegen 05:50 Uhr wurden Polizisten der Polizeiinspektion Preindlgasse zu einem Einsatz in die Josef-Pommer-Gasse gerufen. Eine Frau hatte zuvor den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass sie beim Spazierengehen mit ihrem Hund einen verletzten Greifvogel gesehen hätte. Bei der Zufahrt der Streifenbesatzung über den Forstweg (die Örtlichkeit befindet sich in einem Waldstück) konnten die Beamten bereits einen offensichtlich lauernden Fuchs wahrnehmen. Unweit vom Fuchs entdeckten die Polizisten, von denen sich einer auf dem Gebiet der Ornithologie gut auskennt, im Dickicht einen verletzten Mäusebussard. Mithilfe einer Decke und unter großem Aufwand gelang es den Beamten, den Vogel, der eine schwere Verletzung am Flügel hatte, einzufangen und der Tierrettung zu übergeben, wo sich das Tier nun von den Strapazen erholen wird.

