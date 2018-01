Sima begrüßt Klage gegen Ausbau von AKW PAKS II

Atom-Irrsinn 250 km von Wien entfernt muss verhindert werden!

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima über die von Umweltministerin Köstinger medial angekündigte Klage gegen den Ausbau des ungarischen Atomkraftwerks Paks beim Europäischen Gerichtshof.

Nach der skandalösen beihilfenrechtlichen Freigabe zum Ausbau des Atomkraftwerks PAKS II durch die EU-Kommission, bringt die österreichische Bundesregierung nun die vom damaligen SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern im Herbst 2017 angekündigte Klage ein. „Wir müssen alles daran setzen, den Ausbau des Risikoreaktors unweit unserer Haustüre zu verhindern und daher ist der rechtliche Schritt der Bundesregierung wichtig“, so Sima. Bis 25. Februar läuft die Frist zur Einreichung dieser Nichtigkeitsbeschwerde.

Gegenwärtig plant die ungarische Regierung die Verdopplung der Leistung im AKW Paks durch den Neubau zweier Reaktoren. Finanziert soll der Ausbau durch einen russischen Kredit in der Höhe von zehn Milliarden Euro an Ungarn.

Die Bedenken der Nachbarländer und Donauanrainerstaaten zur enormen thermischen Belastung des Ökosystems der Donau wurden im Rahmen des UVP-Verfahrens ebenso zur Seite gewischt, wie begründete Bedenken zur Auswirkungen der Anlage in kritischen Situationen.

PAKS II – massive Sicherheitsbedenken und wirtschaftliches Desaster

Neben massiven Sicherheitsbedenken ist das Projekt auch ökonomischer Wahnsinn. Das Projekt ist unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht durchführbar, daher müssen beihilfenrechtlich mehr als bedenkliche Subventionen gewährt werden. „Es ist ein Skandal, dass die Steinzeittechnologie Atomkraft mit staatlichen Geldern künstlich am Leben erhalten wird“, so Sima. Das einzige Kernkraftwerk Ungarns steht in Paks an der Donau, etwa 250km von Wien entfernt, am Standort stehen gegenwärtig vier Reaktoren aus der Sowjet-Zeit. Die Teile des Kraftwerks gingen zwischen 1982 und 1987 in Betrieb und waren für eine Laufzeit von 30 Jahren ausgelegt. Nun sollen die Reaktoren – nach einer Leistungserhöhung – nun noch zumindest bis in die 2030er Jahre (also für 50 Jahre) betrieben werden. In Paks werden zurzeit etwa 40 Prozent des ungarischen Stroms produziert.

Zweifelhafte Finanzierung

Da die Errichtung von Kernkraftwerken und deren Betrieb zur Stromerzeugung weltweit wirtschaftlich unrentabel ist und sich daher keine privaten Investoren finden, hat die ungarische Regierung ein Finanzierungsmodell entworfen, das sich zwar von jenem für Hinkley Point C wesentlich unterscheidet, aber letztlich ebenfalls auf eine Finanzierung durch den Staat hinausläuft. Ungarn hat des Weiteren den Auftrag - über vorerst 11 Milliarden Euro - für die neuen Reaktoren ohne Ausschreibung an den staatlichen russischen KKW-Errichter RosAtom vergeben, gleichzeitig stellt Russland die Finanzierung des Projekts mittels quasistaatlicher Kredite zur Verfügung. Eine wettbewerbsverzerrende Auswirkung auf den Strommarkt in Mitteleuropa und somit auf Österreichische Stromerzeuger, Stromhändler und letztliche die österreichischen Stromkunden kann erwartet werden.

