Das sind die Teilnehmer/innen der Ö3-Ski-Challenge in Schladming

Neun Ö3-Hörer/innen verbringen einen Skitag mit Ö3-Coach Mario Matt und treten bei der Ö3-Ski-Challenge gegeneinander an. Das Team wurde heute im Ö3-Wecker präsentiert.

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 24. Jänner, dem Morgen nach dem legendären Nightrace, findet ab 6.00 Uhr Früh – LIVE im Ö3-Wecker – die Ö3-Ski-Challenge in Schladming statt. Neun Ö3-Hörer/innen – aus jedem Bundesland Österreichs eine/r – werden auf der Nightrace-Rennstrecke in Schladming gegeneinander antreten und zeigen, wer der/die Schnellste ist. Ö3-Coach Mario Matt hat die Teilnehmer/innen persönlich ausgesucht und sie heute im Ö3-Wecker gemeinsam mit Non-Skiing-Captain Tom Walek vorgestellt.

Das Nightrace in Schladming gilt unter den besten Skifahrern der Welt als das steilste, schwierigste und gleichzeitig spektakulärste Slalom-Rennen des Weltcups. Die Teilnehmer/innen der Ö3-Ski-Challenge haben die einmalige Chance einen Weltcup-Slalom zu fahren, auf der Original-Rennstrecke, gecoacht vom aktuellen „Slalom Olympia“-Sieger und zweifachen Weltmeister Mario Matt – der Ö3-Wecker macht diesen Once-in-a-Lifetime-Moment möglich. Für die Ö3-Ski-Challenge bleibt der originale Slalom-Kurs und die Zeitmessung aufgebaut und das Ö3-Team darf sich auf der Piste der Stars beweisen. Ö3-Coach Mario Matt hat auch noch ein paar Tipps für die neun Mutigen: „Natürlich muss man oben gleich von Anfang an voll Gas geben, sonst verliert man da gleich zu viel. In den Zielhang rein ist ein leichter Übergang, dann geht’s immer gleichmäßig runter und da muss man immer schauen, dass man den Ski sehr gut laufen lässt. Wenn es glatt ist, ist die Piste eine richtige Herausforderung.“

Die Teilnehmer/innen der Ö3-Ski-Challenge

Steiermark: Christoph Magritzer (27 Jahre) aus Thörl ist 1,85 Meter groß und 105 Kilo schwer – und er hat in Schladming den Heimvorteil. Er ist bereits einige Kinder- und Jugendcups in der Steiermark gefahren und fährt immer noch jedes Jahr Vereinsmeisterschaften.

Burgenland: Andreas Guttmann (24 Jahre) aus Oberwart ist Medizinstudent und nimmt die Herausforderung gerne an: „Ich freu‘ mich irrsinnig! Das ist wirklich etwas, dass man sich nicht kaufen kann. Ich kann‘s schon gar nicht mehr erwarten, die Planai runter zu fahren. Das ist eine einmalige Geschichte!“

Kärnten: David Pließnig (24 Jahre) aus Brückl war früher FIS-Rennläufer, dann haben ihn ein paar Verletzungen zurück geworfen. Trotzdem sollten ihn die anderen Teilnehmer/innen nicht unterschätzen, denn er hat vor das Ö3-Morningrace zu „rocken“.

Salzburg: Christoph Danksagmüller (15 Jahre) aus Mondsee ist das Küken in der Gruppe. Er fährt mit Begeisterung Ski und bringt egal in welcher Sportart immer sein Trainertalent hervor. Sein Papa sagt:

„Ein Teenager, wie man ihn sich nur erträumen kann, selbstständig, fokussiert, entspannt.“

Tirol: Kimberly van Duijn (21 Jahre) aus Aschau im Zillertal steht auf den Skiern seit sie drei Jahre alt ist und war auch Skilehrerin. Die waschechte holländische Zillertalerin freut sich besonders auf das Treffen mit Mario Matt: „Es wird mein Highlight des Tages sein – oder meines Lebens, dass ich ihn persönlich kennenlernen und mit ihm Skifahren gehen darf. Ich werde mir von ihm meine Ski signieren lassen, dann werden sie mein Leben lang ein Andenken an diesen besonderen Tag sein.“

Vorarlberg: Katharina Kaufmann (20 Jahre) aus Raggal ist Kassierin am Skilift, von klein auf ein riesengroßer Fan von Mario Matt und hat auch schon einige Vereinsmeisterschaften hinter sich.

Oberösterreich: Bastian Wolf (20 Jahre) aus Sippachzell fährt beim USC Vorchdorf und wollte schon immer einmal den legendären Hang fahren, auf dem sich jedes Jahr seine Idole miteinander messen.

Niederösterreich: Natalie Schaubach (22 Jahre) aus Phyra ist Lehrerin und hält viel aus. Ihr Motto lautet: „Entweder ich breche mir alle Knochen oder ich komme als Erste unten an“. Hoffentlich zweiteres!

Wien: Manuel Wisinger (28 Jahre) aus Floridsdorf ist Polizist und fit wie ein Turnschuh. Außerdem ist er jedes Jahr als Zuschauer beim Nighrace in Schladming dabei – dieses Mal kann er als Draufgabe selbst die Planai runtersausen.

Alle Infos zur Ö3-Ski-Challenge, die Fotos der Teilnehmer/innen und die Audio-Beiträge aus dem Ö3-Wecker gibt’s auf http://oe3.orf.at/stories/2888773/ .

Hitradio Ö3 LIVE beim Nachtslalom in Schladming

Wenn am Dienstag, den 23. Jänner das Nightrace über die Bühne geht, berichten die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits live aus Schladming und halten die Ö3-Hörer/innen auf dem Laufenden. Sie liefern außerdem ausführliche Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Slalomstars. Und Ö3 sendet Wetterprognosen live aus Schladming:

Ö3-Meteorologe Sigi Fink meldet sich aus der Reporterkabine und wirft von 5.00 Uhr bis inkl. 12.00 Uhr einen Blick auf das Wetter.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

+43 (1) 360 69 - 19121

claudia.zinkl @ orf.at