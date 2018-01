ÖVP Liesing: „Bim, Bus und Bahn – nach Liesing braucht man ewig ham!“

Öffi-Kampagne der ÖVP Liesing wird reaktiviert!

Wien (OTS) - Das Thema öffentlicher Verkehr ist in Liesing dauerhaft präsent. Zahlreiche Wohnbauten, die nach und nach realisiert werden, ohne eine adäquate Verkehrsinfrastruktur für die neuen Bewohner/innen zu schaffen, sowie die dadurch resultierende Verschlechterung für die bestehende Bevölkerung, stehen in Liesing leider auf der Tagesordnung.

Im Jahr 2015 wurde bereits die Kampagne „Bim, Bus und Bahn – nach Liesing braucht man ewig ham!“ auf Initiative von Dominik Bertagnol, Klubobmann der ÖVP Liesing gestartet. Ziel war es, durch konkrete Verbesserungsvorschläge wie beispielweise einer Schnellbusroute oder einer besseren Abstimmung von Bussen am Liesinger Hauptplatz mit den ankommenden S-Bahnen, das Öffi-Netz in Liesing zu verbessern.

„Im öffentlichen Verkehr hat sich in Liesing in den letzten beiden Jahren leider sehr wenig getan. Wir reaktivieren daher unsere Kampagne `Bim, Bus und Bahn – nach Liesing braucht man ewig ham´. Gerade die Diskussion zu einem Schnellbus in den vergangenen Monaten haben gezeigt, dass man mit Nachdruck die Wiener Linien dazu bewegen kann, dass in dem Bereich endlich diskutiert wird. Es liegen bereits konkrete Vorschläge von ÖVP, FPÖ und NEOS für ein Schnellbuskonzept auf dem Tisch“, hält Dominik Bertagnol fest.

"Um der Kampagne neuen Schwung zu geben, werden wir mit zahlreichen Aktionen - im Internet und auf der Straße - die Menschen von unseren Ideen überzeugen. Dazu wird Ende Februar ein Wettbewerb gestartet, in dem wir den `Verkehrsschandfleck´ in Liesing suchen und prämieren“, ergänzt Thomas Mück, Bezirksparteiobmann der ÖVP Liesing.

Die Kampagne kann unter https://www.facebook.com/bimbusbahn/ aufgerufen und unterstützt werden.

