„Chinesisches Neujahrskonzert“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Im Festsaal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) gastiert am Freitag, 26. Jänner, das Ensemble „Grace-Trio“. Mit Werken namhafter Tondichter gestaltet die beliebte Formation ein mitreißendes „Chinesisches Neujahrskonzert“. Das Publikum hört ausgewählte Stücke von Schubert, Schostakowitsch, Strauß, Kreisler, Lehar, Strecker und anderen Komponisten. Die Musiker spielen Klavier, Violine und Cello. Um 19.00 Uhr geht der stimmungsvolle Abend los. Organisiert wird das Konzert im Festsaal des Museums vom Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Die Besucherinnen und Besucher werden um „Eintrittsspenden“ in der Höhe von 12 Euro (Studierende: 5 Euro) ersucht. Auskünfte und Reservierungen: Telefon 278 52 67. Information via E-Mail: office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Koordinator aller Veranstaltungen im Bezirksmuseum Floridsdorf ist Museumsleiter Ferdinand Lesmeister. Der ehrenamtliche Bezirkshistoriker gibt gerne Auskünfte über die vielfältigen kulturellen Angebote: Telefon 270 51 94, Telefon 0664/55 66 973. E-Mails an den Museumschef: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk