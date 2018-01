Erinnerung: 17.Österreichische Schmerzwochen der ÖSG–Auftakt-Pressekonferenz: 23. Jänner 2018, 10 Uhr, Wien

Wien (OTS) - Bereits zum 17. Mal finden in diesem Jahr die Schmerzwochen der Österreichischen Schmerzgesellschaft statt. Mit dieser Informations- und Medienaktion trägt die ÖSG wichtige schmerzmedizinische Themen, Neuerungen, Anliegen und Forderungen an die Öffentlichkeit. Zum Auftakt lädt die Österreichische Schmerzgesellschaft zu einer Pressekonferenz am Dienstag, 23. Jänner 2018 um 10 Uhr im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien.

Ihre Gesprächpartner/-innen:

OÄ Dr. Gabriele Grögl-Aringer, Präsidentin der ÖSG (Krankenanstalt Rudolfsstiftung, Wien)

Prim. Univ.- Prof. Dr. Rudolf Likar, Generalsekretär der ÖSG (Klinikum Klagenfurt am Wörthersee)

Auftakt-Pressekonferenz 17. Österreichische Schmerzwochen der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG)

Datum: 23.01.2018, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung GmbH

Dr. Birgit Kofler

Tel.: 01 3194378; 0676 6368930

kofler @ bkkommunikation.com