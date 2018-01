ANCHOVY. Studios plc - Vom Start-up zur Erfolgsgeschichte

Hamrun, Malta (ots/PRNewswire) - ANCHOVY. Studios plc. enthüllen in dieser Woche ihre vollwertige Identität mit einer Einführung, die das Unternehmen als 4.0. bezeichnet. Diese aktualisierte Version präsentiert ein holistisches Bild der Entwicklung des ehemaligen Start-ups bis zum heutigen Stand. Eines der Projekte auf diesem Weg war die Einführung von BiteMyCoin, einer Nachrichten-Website für Kryptowährungen, die im letzten Juli online ging. Die Website war eine von Maltas ersten Ressourcen für Blockchain-Technologie und erreichte ein internationales Publikum mit 100.000 Seitenaufrufen pro Monat. Dieses und andere Projekte finden sich unter ANCHOVY. "Affiliates", einem speziellen Bereich auf der neu gestalteten Website, sowie auf ANCHOVY. "Careers", wo der ständige Bedarf des Unternehmens an gleichgesinnten Menschen, die ihrem Team beitreten könnten, an erster Stelle steht.

ANCHOVY. ist eine auf Daten aufbauende Kreativagentur und wurde gegründet von den Brüdern Zak and Benji Borg, die das Unternehmen vor fünf Jahren von ihrem Schlafzimmer aus starteten. ANCHOVY. war eine der ersten digitalen Marketing-Agenturen auf der Insel Malta - die Brüder erkannten die Marktlücke und konzentrierten sich voll und ganz darauf, was nicht immer zu ihrem Vorteil war.

"Wir haben nicht locker gelassen und haben uns komplett auf das Digitale konzentriert. Das hat uns am Anfang sehr geschadet, da wir viel Aufträge verloren haben, und irgendwie verfolgt es uns bis zu einem gewissen Grad noch heute. Aber inzwischen zahlt es sich aus. Heutzutage gibt es Kunden, die eine starke digitale Präsenz in ihre Marketing-Pläne integrieren wollen, und andere, die sich ausschließlich auf das Digitale konzentrieren".

Mittlerweile hat ANCHOVY ein Team von über 30 Mitarbeitern aufgebaut, die von zwei Büros in Hamrun und seit neuesten auch einem Büro in Amsterdam sowie einer Niederlassung in Dubai aus arbeiten. Die Anwerbung von Fachkräften brachte Know-how aus verschiedenen Bereichen des digitalen Marketings mit sich, und das Unternehmen spezialisiert sich auf Datensammlung und -analyse, Markenbildung, qualifizierte Leadgenerierung und Kundenerlebnis-Design.

