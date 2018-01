Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

13 Verkehrstote zwischen 1. und 21. Jänner 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, ein Fußgänger und ein Mitfahrer in einem Pkw bei drei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Unfall kam es am Donnerstag im Bezirk Gmünd, Niederösterreich, bei dem ein 76-jähriger Pkw-Lenker und seine 76-jährige Mitfahrerin getötet wurden. Der 76-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw, dessen Lenker noch durch eine Vollbremsung versuchte, den Unfall zu verhindern. Beide Pkw-Insassen waren auf der Stelle tot und der Lkw-Lenker musste durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote gab es in Niederösterreich und einen in der Steiermark.

Vermutliche Unfallursachen waren in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall, ein Verkehrstoter war alkoholisiert und ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. bis 21. Jänner 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 13 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 17 und 2016 20.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Karl-Heinz Grundböck, M.A.

Sprecher des Ministeriums

+43-(0)1-53126-2490

karl-heinz.grundboeck @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at