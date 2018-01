Termin: Innenministerium und TU Wien vertiefen ihre Zusammenarbeit

Kooperationsvereinbarung gewährleistet effiziente Kooperation

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag, den 23.01.2018, informieren das Innenministerium und die Technische Universität Wien über die künftig verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheitsforschung, Anwendungsforschung und neue Technologien. Durch die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding soll eine Basis zum gegenseitigen Wissenaustausch und Technologietransfer geschaffen werden.

Die Begrüßungsworte werden von Sektionschef Mag. Michael Kloibmüller (Innenministerium) gesprochen. Es folgen einführende Worte durch Vizerektor Univ.-Prof. Dr. Johannes Fröhlich (TU Wien) und eine Präsentation von Prof. Matteo Maffei und Dr. Elisabeth Schludermann (TU Wien) in englischer Sprache.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Zeit: Dienstag, 23. Jänner 2018, 9 Uhr

Ort: Bundesministerium für Inneres,

1010 Wien, Herrengasse 7, Festsaal

