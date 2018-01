Crassula Capital startet am 23. Januar 2018 ICO, um in Kryptowährungen und die Märkte für Edelmetall zu investieren

Moskau (ots/PRNewswire) - Die Investitionspartnerschaft "Crassula Capital" (nachstehend Crassula Capital) gab heute den Plan für den Start ihres ICO zur Mittelbeschaffung für Investitionen in Kryptowährungen und die Edelmetallmärkte bekannt.

(Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/631332/Crassula_Capital_Logo.jpg )

Crassula Capital ist im Markt für Edelmetallbarren zuhause und besitzt die Kompetenz, Erträge in neuen Investitionsfeldern (Kryptowährungen) zu steigern. Wir haben Zugang zu vielen Märkten und Anlageinstrumenten und sind der Ansicht, dass die Zukunft im Hinblick auf Kryptowährungen und die Edelmetallmärkte enorme Chancen birgt. Der Einzelne ist im Verbund mit Crassula Capital der mit Investments einhergehenden diffizilen Pflichten und Aufgaben enthoben und hat die Möglichkeit, höhere Renditen zu erwirtschaften.

Die Vorteile der Investitionspartnerschaft sind vielfältig:

1) Die Crassula Capital-Strategie ist pragmatisch und umfasst zwei Investitionspläne:

Plan A. Basic. Renditestarke Investitionen in Termingeschäfte, Arbitragegeschäfte, Repo, Start-ups in Kryptowährungen und Edelmetalle;

Plan B. Konservativ. Kann als Option genutzt werden und zielt darauf ab, in Programme zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft unter Beteiligung staatlicher Institutionen zu investieren.

2) Ein hohes Crassula Capital Investitionsbudget erweitert den Spielraum für diversifizierte Anlagen und senkt die Betriebskosten.

3) Crassula Capital verfügt über sowohl die Zeit als auch die Expertise, um die Marktsituation und Verfahren zur Auswahl vielversprechender Krypto-Assets zu analysieren.

4) Crassula Capital hat die Möglichkeit zur Teilnahme an Pre-ICOs, ICOs, Privatsubskriptionen von Finanz- und Technologieunterunternehmen sowie staatlichen Programmen (Sandbox-Ansatz) zu günstigen Konditionen.

Insgesamt lässt sich dies mit einem zeitgemäßen Zitat von Vitalik Buterin auf den Punkt bringen "So viele Möglichkeiten - aber wo soll man investieren.... (It is difficult to choose where to invest in.....)". Crassula Capital nimmt Ihnen diese Arbeit ab.

Der ICO ist unter http://crassula.capital für jedermann frei zugänglich, läuft vom 23. Januar bis zum 15. März 2018, und ist mit 100 Mio. USD bewertet, der Preis je Crass Token liegt bei 100 USD.

Für die Teilnahme am ICO erhalten die Partner:

einen Bonus (Ethereum), bis zu 5% des ICO-Volumens;

einen Anteil an Crassula Capital;

vierteljährliche Dividenden;

ein Stimmrecht bei der Auswahl der Anlagen;

die Option, einen Teil eigenen Investition binnen eines Geschäftsjahres von Crassula Capital zurückzukaufen.

Alle, die sich am Bounty Programm der Crassula Capital Campaign beteiligen, können sich Ethereum mit einer Quote von bis zu 0,5% des ICO-Volumens verdienen.

Wir möchten uns auf diese Weise bei unseren Unterstützern bedanken und verpflichten uns, dieses Versprechen einzulösen.

Twitter @crassulacapital (https://twitter.com/crassulacapital) | Telegram https://t.me/joinchat/BbKCLBF_bt_KHK7k8O4uKg |

Weiterführende Links: http://crassula.capital

Rückfragen & Kontakt:

crassula @ crassula.capital

Tel. +7(499)963-91-19