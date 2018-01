ÖAMTC: Straßensperren wegen Lawinengefahr

Vorarlberg, Tirol und Salzburg betroffen

Wien (OTS) - „Wegen Lawinengefahr mussten am Sonntag um die 30 Straßenzüge gesperrt werden“, meldete die ÖAMTC-Mobilitätsinformation. „Besonders betroffen: Vorarlberg und Tirol, aber auch hochgelegene Verbindungen in Salzburg.“ Am Arlberg war St.Anton zwischenzeitlich nicht erreichbar, da die Arlberg Straße (B197) sowohl im Abschnitt Richtung Suben, als auch im Abschnitt zur Arlberg Schnellstraße nicht passierbar war.

Die wichtigsten Sperren Sonntagvormittag:

Arlberg Straße (B197), zwischen St.Anton und Alpe Rauz, sowie S16 und St.Anton

Ötztal Straße (B186), zwischen Längenfeld und Sölden

Reschen Straße (B180), zwischen Reschenpass und Katejansbrücke Engadiner Straße (B184), zwischen Katejansbrücke und Staatsgrenze Schalkl

Seefelder Straße (B177), Staatsgrenze Scharnitz

Tiroler Straße (B171), zwischen Strengen und S16

Gerlos Straße (B165), über den Gerlospass

Hochkönig Straße (B164), über den Filzensattel und den Dientner Sattel

„Derzeit ist es ratsam, bei Fahrten in Westösterreich unbedingt Winterketten mitzuführen“, so der ÖAMTC abschließend.

Die aktuelle Verkehrssituation kann auf www.oeamtc.at/verkehrsservice abgerufen werden.

