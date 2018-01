Wien-Favoriten: Vier Personen nach gewerbsmäßigem Diebstahl angehalten

Wien (OTS) - Am 18. Jänner 2018 gegen 20:45 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in den Bereich des Hauptbahnhofs wegen eines Ladendiebstahls gerufen. Ein Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts konnte vier Tatverdächtige (15, 17, 18, 20) nach einem Ladendiebstahl anhalten. Im Zuge von Personendurchsuchungen durch die Polizisten wurde diverses Diebesgut sichergestellt. Auch drei Zangen und zwei Multifunktionsmesser, welche die Tatverdächtigen vermutlich als Tatwerkzeug verwendet hatten, konnten aufgefunden werden. Bei dem 17-Jährigen wurde zudem eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt. Drei Tatverdächtigte zeigten sich in den Einvernahmen geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at