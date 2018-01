Wien-Donaustadt: Versuchter Raub durch Landeskriminalamt Wien geklärt

Wien (OTS) - Am 18. Jänner 2018 gegen 14:15 Uhr kam es in einem Einkaufszentrum im Bereich der Wagramer Straße zu einem versuchten Raub. Drei männliche Tatverdächtige (13, 14, 16) sollen dabei einen 14-Jährigen mit Schlägen gedroht haben, um an dessen Handy zu gelangen. Das Opfer konnte einen Security-Mitarbeiter auf den Vorfall aufmerksam machen. Der Security hielt die Tatverdächtigen an und verständigte die Polizei. Im Zuge der Sachverhaltsklärung meldeten sich zwei Zeuginnen (14, 15) die den Vorfall beobachtet hatten. Die Beamten konnten bei einer Personendurchsuchung eine geringe Menge Suchtgift sicherstellen. Das Suchtgift hatte der 16-Jährige mit sich geführt. Die drei Tatverdächtigen zeigten sich nicht geständig und wurden auf freiem Fuß angezeigt.

