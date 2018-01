Genussvoller Start in die heurige Wiener Eistraum-Saison

Zum Auftakt Gratis-Eislaufen und Eispalatschinken von Andi & Andi

Wien (OTS) - Heute öffnete der Wiener Eistraum seine Tore und hier dabei zu sein, hat für die WienerInnen bereits Tradition. Tausende BesucherInnen nahmen die einmalige Gelegenheit wahr, die ersten Stunden des 23. Wiener Eistraums genussvoll auszukosten.

Um 17 Uhr hieß es "Eis frei" und die zahlreichen SchlittschuhläuferInnen weihten begeistert die spiegelglatte 8.000 m² große Eisfläche ein. Während die Eislauffans flotte Schwünge vom Rathaus bis zum Burgtheater machten, wurde im Gastrobereich bereits das nächste Highlight vorbereitet. Punkt 18.30 Uhr banden sich "Andi & Andi" – Starkoch Andi Wojta und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny – die Kochschürzen um und verwöhnten die anwesenden Gäste mit Kostproben ihrer selbstgemachten Eispalatschinken. Auch Schauspieler Rudi Roubinek und Beach Volleyball-Vizeweltmeister Clemens Doppler halfen tatkräftig mit. Die BesucherInnen genossen die launige und köstliche Showeinlage, bei der auch die Köche viel Spaß hatten.

Für Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny ist der Start in die Eislaufsaison vor dem Rathaus immer ein besonderes Ereignis: "Der Wiener Eistraum, beliebte Tradition und anerkannte Institution unserer Stadt, ist längst weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannt. Sogar die britische Zeitung 'The Telegraph' reihte den einzigartigen Sport- und Freizeitevent auf Platz 2 der Winter-Hotspots. Als Kultur- und Sportstadtrat freut es mich zudem, dass der Eistraum in nur einer Saison genauso viele Besucherinnen und Besucher begeistert, wie vergleichsweise die Wiener Staatsoper in einem ganzen Jahr".

Auch Bürgermeister Michael Häupl schickte herzliche Grüße: "Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Freude und unvergessliche Stunden beim Eislaufen durch eine der schönsten Kulissen der Welt. Viel Spaß beim Wiener Eistraum!"

Bilderdownload: https://we.tl/vb68gzW5qK (c)stadtwienmarketing



Der Wiener Eistraum

19. Jänner 2018 von 17 bis 22 Uhr (Gratis Eislaufen!)

20. Jänner bis inkl. 4. März 2018 von 10 bis 22 Uhr

www.wienereistraum.com / www.wien-event.at

